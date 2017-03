Nadie está buscando un marco legal para militarizar al país: Osorio

El titular de la Segob aseguró que al insistir con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es para que las Fuerzas Armadas “cumplan lo que están haciendo en un marco legal, y después se regresen a sus cuarteles”.

Nadie está buscando un marco legal para militarizar al país, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong al insistir a los legisladores trabajar en la Ley de Seguridad Interior.

“Desde aquí decirles a todos los que son detractores de nuestras Fuerzas Armadas, que nadie está buscando un marco legal para militarizar al país, al contrario, es para que cumplan lo que están haciendo en un marco legal, y después se regresen a sus cuarteles, que no estén todo el tiempo en las calles, que no hagan servicio de policías municipales, ni policías estatales”, dijo

Al encabezar la entrega del puente vehicular Barra Vieja-Las Lomas, en Acapulco, y para el cual se invirtieron más de 850 millones de pesos, el responsable de la política interior del país insistió que las Fuerzas Armadas “tienen otras actividades, como ésta, la que nos trae el día de hoy a este evento, y me refiero al tema de Protección Civil”.

En ese sentido, apuntó que en los legisladores está la decisión de trabajar por este marco legal.

“Una Ley de Seguridad Interior, para que nuestros soldados, nuestros marinos, sepan que están en el amparo de la ley todas las actividades que hacen para protegerles, y no que hoy no hay un respaldo que les proteja a los ciudadanos y que por supuesto proteja la actividad que están realizando ellas y ellos”.

Osorio Chong hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y señaló que muchos integrantes son de Guerrero.

Acompañado por los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y de la Sedatu, Rosario Robles, así como por el gobernado Héctor Astudillo, recordó que cuando el presidente Enrique Peña visitó la entidad para poner en marcha el Plan Guerrero tras el paso del huracán Ingrid y con el cual se construyeron carreteras, puentes, caminos rurales, vivienda, escuelas, se comprometió a dejar un mejor Guerrero, que se está construyendo todos los días.

Señaló que “a pesar de los detractores de Guerrero, podamos hacer que regrese el turismo internacional y el nacional” y anunció que junto con las obras que realizan los gobiernos federal y estatal, también están bajando los índices delictivos.

Resaltó que tan solo en el puerto de Acapulco van casi tres meses con más del 60 por ciento en la baja de homicidios dolosos por lo que se va a trabajar igual en la Costa Chica, en la Costa Grande, en la Montaña, en el Centro.

Osorio Chong indicó que “este gran puente que habla de la dimensión, del tamaño, del tamaño y el respeto que le tiene el presidente a Guerrero. Se trata, en Protección Civil, de hacer obras para que ya no se vuelvan a hacer nunca más, hacer obras que ante cualquier temblor no se nos derrumbe, no se nos caigan”.

Aseguró que con la entrega de este puente vehicular se cumple el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto y da muestra de que el trabajo coordinado da resultados para garantizar el desarrollo de las y los guerrerenses.

En tanto Astudillo Flores, señaló que con la entrega de este puente se concluye formalmente la etapa de reconstrucción del estado tras el paso de Ingrid y Manuel que devastaron la zona en septiembre de 2013.

