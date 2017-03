Logan, último filme en el que Wolverine saca las garras

-Hugh Jackman se despide del famoso mutante de los X-Men que interpretó por 17 años

-Durante la filmación sabía que no tendría otra oportunidad de desarrollar bien al personaje

-Sobre el futuro, el actor dijo que quiere realizar proyectos en teatro y cine que le planteen retos

Hugh Jackman saca por última vez las garras de Wolverine en Logan, última película del famoso mutante de los X-Men de Marvel que, tras su estreno en la pasada Berlinale, aterriza hoy en las carteleras de México y otros países.

Situada en 2029, en un mundo posapocalíptico en el que la mayoría de mutantes han muerto o están capturados, presenta a un Wolverine más ajado por la huella del tiempo y que trata de ahogar en alcohol el dolor de sus cicatrices, que ya no se regeneran como antes.

En entrevista con medios, Jackman explica cómo se siente al despedirse del personaje que lo catapultó a la fama y habla del cáncer de piel que recientemente lo obligó a pasar de nuevo por el quirófano.

–Aún lleva la pequeña venda en la nariz debido a la operación del carcinoma. ¿Cómo se encuentra?

–Primero, me gustaría que quede claro que no me estoy muriendo y que se puede evitar. Por eso insisto en que utilicen protección solar, en la prevención.

–Han pasado 17 años desde que se metió por primera vez en la piel de Wolverine. ¿Qué siente al despedirse?

–Estaba muy nervioso por la película. Para mucha gente, seguro que alguna que otra vez estuve absolutamente horrible. A lo largo de dos o tres años nos sentamos varias veces a discutir cómo hacerlo bien. Tuvimos que mirarnos a los ojos y decir: esta es la última película sobre el personaje.

Díficil interpretación

–Esta vez, Wolverine es un superhéroe más cansado, más viejo. ¿Fue complicado preparar el papel?

–Quería que la película fuera fresca, nueva y, por primera vez, contraté a un coach. Tampoco fue fácil la parte física: seguí el consejo del actor Jim Broadbent, que pega seis piedritas de distinto tamaño bajo el zapato cuando tiene que interpretar a alguien más viejo.

–La película tiene una calificación R en Estados Unidos, lo que significa que es muy, muy violenta. ¿Qué opina al respecto?

–La película trata principalmente de cuáles son las consecuencias de la violencia. Creo que debía ir lejos, agotar al público.

–¿Cree que al final ha conseguido ser un buen Wolverine?

–Esa es una muy buena pregunta. Me inquieta mucho lo que he visto, sudé muchísimo viendo la película… Sabía que era la última oportunidad, que no había red de seguridad.

–Logan es el fin de una etapa. ¿Qué cambia ahora en su vida, tanto laboral como privada?

–Mi prioridad siempre ha sido mi familia. Como actor, siento que estoy en una posición buena, recibo ofertas interesantes. Sobre todo, quiero hacer cosas que me planteen un reto, tanto en teatro como en cine. Pero aún no tengo ni idea de qué será.

Papeles memorables

Este australiano de 48 años comenzó su carrera en televisión y pronto se trasladó a Estados Unidos para hacer cine y teatro.

Su primer gran éxito fue gracias a Wolverine en la trilogía original de los X-Men. Entre sus personajes más recordados figuran el mago de The Prestige, el vaquero de Australia o Jean Valjean de Los miserables, por el que recibió su única nominación al Óscar hasta ahora.

Está casado con la actriz Deborra-Lee Furness, 13 años mayor que él, y en 2008 la revista People lo coronó como el hombre más sexy.

En 2013 dio a conocer que sufre carcinoma de células basales.

La Jornada

