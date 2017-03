Franceses quieren a Obama de presidente ¿se podría?

En medio de la campaña presidencial, un grupo de activistas en Francia creó un movimiento llamado Obama 17 con el que plantean que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sea su presidente ante el desolador panorama político en su país, pero… ¿esto es posible?.

La respuesta es no, pero los franceses se han sumado a esta propuesta como una manera de protestar contra los candidatos presidenciales, que simplemente no los convencen.

“Es una completa locura, pero lo bueno de esto es que cuando rebasas eso, empiezas a pensar que podría ser posible. ¿A quién le importa que no sea francés? Es Barack Obama”. Organizador de la campaña.

Obama 17 ha creado un espacio web y han empapelado algunas calles de París con 500 carteles con el rostro de Obama.

El objetivo:

Reunir un millón de firmas para solicitar a Obama que se apunte a las elecciones francesas.

El lema de la campaña es: “Oui on peut” (Yes, we can) y hasta el momento ha reunido 43 mil 377 firmas, un número muy por debajo del objetivo trazado para el 15 de marzo de 2017: un millón de firmas, para convencer a Barack Obama de ser su presidente.

