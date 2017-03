Mexicanos se toman un six a la semana

Datos del Inegi revelan que en 2016 los mexicanos mayores de 18 años consumieron 10 mil 442 millones de litros de cerveza, 27% mayor al ingerido en 2007, debido al incremento en la oferta de cervezas importadas y artesanales.

En 2016 los mexicanos mayores de 18 años ingirieron 10 mil 442 millones de litros de cerveza, 7.4 por ciento más en relación a un año antes y lo equivalente a un consumo per cápita anual de 61 six de la bebida embriagante o 1.3 six a la semana, revela un ejercicio de El Financiero con datos del Inegi.

Dicho volumen fue 27 por ciento superior al ingerido en el 2007 por los adultos mexicanos cuando el consumo per cápita anual fue de 48 six.

Especialistas del sector explicaron que factores como el incremento en la oferta de cervezas importadas y artesanales, así como el crecimiento de la población en edad de beber y las ofertas en las tiendas de conveniencia han impulsado su consumo en el país, principalmente en los jóvenes.

“La cerveza continúa expandiéndose en el mercado, sobre todo la artesanal y la importada. Creo que este segmento (cerveza importada) crecerá en promedio anual un 12 por ciento, por lo menos de aquí a unos dos o tres años”, comentó José Antonio Cebeira, analista de Actinver Casa de Bolsa.

Competencia. Dependiendo del punto de venta, los consumidores pueden ahorrar entre 7 y 18 por ciento en su gasto en cerveza, según un sondeo por comercios.

Precio. A pesar de la alta demanda de la bebida embriagante y de la intensa competencia entre marcas, su precio apena subió 2.6% anual al cierre de 2016, frente al 2015.

En 2016 el valor de las ventas de la bebida alcohólica alcanzó los 114 mil 461 millones de pesos, lo que significó un 16.5 por ciento más que un año antes, además de casi el doble en una década y la tasa de crecimiento más alta al menos desde el 2007.

“Los jóvenes son un sector importante en el consumo de la cerveza, pues es el segmento de la población que más está dispuesto a probar nuevos productos como la artesanal. La industria aprovecha este mercado que crece por la misma evolución de la pirámide poblacional”, comentó Paz Austin, directora general de la Asociación Cervecera de la República Mexicana.

“La diversificación impulsa el sector, vemos que el mercado de cerveza lager saborizada y mezclada han tenido un buen desempeño en los últimos años, creciendo a una tasa anual en volumen de 5.1 por ciento entre 2010 y 2015. Sol Limón y Sal y Sol Clamato son las principales marcas de la categoría”, comentó Mark Strobel, analista senior de Euromonitor International.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, el segmento de más de 18 años pasó de 72 millones 905 mil mexicanos en 2010, a 81 millones 451 mil en 2016, un incremento de 11.7 por ciento.

CRECE COMPETENCIA DE MARCAS

Pese al duopolio que encabezan Grupo Modelo y Heineken en la producción de cerveza en México, su creciente demanda motivó a las empresas a lanzar nuevas marcas cada año para competir contra las artesanales e importadas.

“El consumo en México es tan fuerte que la misma competencia ha hecho que las empresas, además de sus marcas emblema, lancen dos o tres bebidas por año para ver su aceptación”, dijo José Antonio Cebeira, analista de Actinver Casa de Bolsa.

Antes de su compra por parte de Heineken en 2013, Cuauhtémoc Moctezuma contaba con 10 marcas de cerveza, y a la fecha suma más de 25. Una de las más importantes que tiene es Tecate, que además de ser emblema de la cervecera se vende en los formatos Light y Titanium.

Cuauhtémoc-Moctezuma Heineken México informó que Tecate es la de mayor aceptación dentro de su portafolio de productos, aunque también depende de la zona del país en donde se consume. Por ejemplo la división Light cuenta con mayor penetración al norte de México con un consumidor específico.

Un sondeo realizado por El Financiero reveló que los clientes pueden ahorrar hasta 18 por ciento en su consumo dependiendo dónde compren cerveza.

En Wal-Mat el costo de 24 latas de cervezas Corona es de 278 pesos, pero la semana pasada las ofertó en 235 pesos, un ahorro de 18.3 por ciento o 43 pesos.

En Oxxo un paquete de 12 cervezas Tecate estaba en 130 pesos desde un precio normal de 139 pesos, es decir, 6.9 por ciento más barato. Cabe destacar que de 20 marcas diferentes que se encontraban en exhibición, 11 tenían oferta en la tienda.

La competencia de marcas provocó que pese a la demanda de la bebida, los precios aumentaran sólo 2.6 por ciento el año pasado, por debajo de la inflación general de 3.36 por ciento.

Según datos preliminares de Euromonitor International, en 2016 Grupo Modelo tuvo una participación en el volumen total de ventas en México de 57.4 por ciento; mientras que Heineken México, firma que comercializa las marcas Sol, Tecate, Dos Equis e Indio, entre otras, detentó alrededor del 40.1 por ciento de las ventas.

El Financiero

