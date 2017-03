Impone Arzobispo ceniza a los fieles

Chihuahua.- El Arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann celebró este día el miércoles de Ceniza, en la Catedral Metropolitana de Chihuahua, en donde recordó a los fieles que se dieron cita que este día es el único que obliga a los católicos el ayuno y la abstinencia.

El líder de la iglesia católica reflexiono acerca de lo que la cuaresma significa que es entrar a un tiempo de reflexión y no apegarse a las cosas materiales y poner el corazón en las cosas del cielo.

Miranda Weckmann hizo énfasis en las palabras del evangelio sobre no hacer alarde del ayuno y la abstinencia pues solo tendrá recompensa cuando no se anuncia y solo se hace para agradar a Dios y no a la gente.

Indicó también que es una fecha para ser sobrios y sencillos tomando el ejemplo de Jesús.

Posterior a su mensaje, el arzobispo ungió con la ceniza bendita la frente de los fieles como un gesto sí

simbólico de humildad pues recuerda que el ser humano es polvo y al polvo volverá.

