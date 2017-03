Congreso no está obligado a legislar a favor del matrimonio igualitario: Miguel La Torre

Chihuahua.- El diputado presidente de la bancada del Partido Acción Nacional, Miguel La Torre Sáenz negó que el Congreso esté obligado a legislar y modificar el Código Civil para reconocer los matrimonios igualitarios ya que según indicó las 5 jurisprudencias que los movimientos LGBT en el estado lograron solo permiten que el registro civil celebre su matrimonio, más no obliga a que el legislativo haga valida la unión legal de las personas del mismo sexo.

“Yo creo que hay temas ahorita mucho más importantes para la ciudadanía, no es porque este tema para un sector no lo sea pero lo vuelvo a decir no hay nada en la corte que nos obligue a nosotros a legislar en la materia”: expresó La Torre Sáenz.

El legislador señaló que no hay un recurso legal que los obligue a legislar a favor de ello, ya que son un poder autónomo.

El diputado enfatizó en que coincide con la Conferencia del Episcopado Mexicano en que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y expresó que tienen que coincidir con lo que la mayoría dice.

“Para este y para muchos otros temas lo primero que se tiene que hacer es consultarle a la ciudadanía por que no es de mero trámite ni simple en el que podamos estar exentos de consultarle a la gente, yo en mi criterio personal estoy de acuerdo en que el matrimonio es entre un hombre y una mujer”; puntualizó.

Finalizó señalando que legislar en esta materia implica otros alcances que van más allá de una cuestión de tipo moral y aseguró que en el PAN están a favor de la familia.

