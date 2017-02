Los derechos humanos no se consultan: Cheros AC

Chihuahua.- El representante del Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, Hiram González (Cheros), expresó que los derechos de las personas no se someten a consulta pública, esto luego de presentar esta mañana en el congreso la jurisprudencia que avala que están obligados a modificar el código civil e incluir el matrimonio igualitario.

El titular de la organización indicó que todo el procedimiento se realizó en la cultura de la legalidad y utilizado las vías legales ante los juzgados federales y señaló que una consulta pública para el tema, como lo han propuesto algunos legisladores no es el camino.

“Los derechos humanos de las personas no se consultan, por eso la LGBT no solo da ejemplo a la comunidad LGBT nacional, si no a otros movimientos, como de derechos de las mujeres, niños, migrantes y todos los grupos vulnerables y ciudadanos, lo cual dicta el artículo primero de la constitución y el estado solo es garante a cumplir con ellos”; expresó Hiram.

Señaló que han ganado y el Congreso ha sido vencido, y si el legislativo empieza a hacer otras artimañanas o “legaloides”, ya quedará de ellos y se evidenciarán ante la sociedad, señaló que por otro lado, es lamentable oír que para ellos no es prioridad los derechos de los grupos vulnerables.

Sentenció que a pesar de las acciones de grupos o movimientos el congreso deberá modificar sus códigos pues este tipo de asociaciones como el Frente Nacional por la Familia o grupos Provida difunden únicamente mensajes de odio y no la libertad de expresión pues vulneran los derechos de terceras personas y no se les puede llamar grupos de Participación Ciudadana.

