Retira Barbosa apoyo a Mancera y se lo da a AMLO

México.- El senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Miguel Barbosa expresó su respaldo a Andrés Manuel López Obrador pues considera que Miguel Ángel Mancera se encuentra atrapado en las corrientes internas del sol azteca.

“Yo he tomado la decisión de respaldar a López Obrador rumbo al 2018, no estoy pensando en incorporarme a Morena, pero yo estoy llamado al PRD a que defina rumbo a 2018 su apoyo a López Obrador”.

En conferencia de prensa, el legislador reconoció que existe una desbandada de militantes al interior de este instituto político, quienes han manifestado su simpatía por el político tabasqueño, por ello, dijo, resulta necesario que el PRD cierre filas con el dirigente de Morena.

“Creo que el PRD se esta vaciando a favor de López Obrador, entonces sus órganos de dirección deben de reconocer que eso es una realidad y por tanto la Dirección Nacional y el Consejo Nacional deben de definir esa circunstancia”.

Por otra parte, resaltó que decidió retirar su apoyo a Miguel Ángel Mancera debido a que “fue atrapado por la telaraña de las corrientes internas del partido”.

“El que hubiera sido el político, que sin ser perredista hubiera mantenido su firmeza sobre el estado de cosas, fue y pactó una ruta con Silvano Aureoles, una ruta del mejor definido, yo ahí no entiendo, creo que Mancera está atrapado en las telarañas internas”.

Barbosa Huerta, dirigente de la corriente sin registro Militantes de Izquierda, detalló que existe ya una estrategia común entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) quienes trazaron una ruta en conjunto para enfrentar el proceso electoral en 2018 y a Andrés Manuel López Obrador.

“El sistema contra AMLO porque lo ven como un ganador si hoy fueran las elecciones ganaría AMLO, así lo ven y así lo tienen medido”.

“Para mi el escenario está perfectamente claro y hay una definición PRI y PAN en una estrategia común, mas no con un candidato común, el PRI daría un candidato de relleno, la apuesta está con el PAN, ahí tienen un gran problema, divisiones internas pero toda la operación gubernamental va a ir con el PAN”.

Con este escenario dejó una duda abierta: “¿Qué hacemos? ¿Esperar a que el PRD se configure en la ruta de aliarse con el PAN? ¿Esperar a que se decida Mancera a buscar la candidatura en una alianza electoral? o ¿esperar a que el candidato del PRD sea Silvano Aureoles como estrategia del propio sistema pensando, que le puede restar puntos a AMLO?”

Por último dijo no temer a las posibles sanciones al interior de su partido por expresar su simpatía al dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“No me tiembla la pierna derecha, estoy perfectamente claro de la situación, pero yo digo que es un asunto de congruencia, porque yo quiero contribuir a que AMLO gane la presidencia, no para que gane algo, estoy en la ruta de que el PRD apoye a AMLO, no me estoy yendo del PRD”, subrayó.

