Ariana Grande celebra la diversidad en su video de “Everyday”

Ariana Grande acaba de lanzar un nuevo y sensual video musical, el cual ha provocado calentura a través de todo el mundo.

Se trata de “Everyday”, clip que estrena con el hip hopero Future, quienes suben la temperatura con parejas teniendo sexo desenfrenado en público.

La cantante muestra una vez más un lado sexy mientras interpreta el tema y diferentes personas comienzan a besarse intensamente.

También vemos a una pareja mayor soltando pasión en un autobús y dos chicas juntas en una lavandería.

El video de “Everyday” fue lanzado hace pocas horas y ya supera las 2 millones de reproducciones gracias al atrevido contenido en el que Ariana Grande demuestra porqué es una de las cantantes más sensuales del momento, quien no teme en demostrar que no le importa lo que piensen acerca de sus temas sexuales.

La canción forma parte de su más reciente producción discográfica Dangerous Woman, de donde también escuchamos éxitos como “Into You” y “Side to Side”.

No es el único lanzamiento de Ariana Grande, hace unos días estrenó el tema “Beauty and the Beast” con John Legend para la adaptación de Emma Watson de “La Bella y la Bestia”.

