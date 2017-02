9 naciones que tienen todo el armamento nuclear del mundo

Donald Trump quiere mejorar el armamento nuclear de los Estados Unidos al considerar que éste quedó rezagado frente a naciones como Rusia, que ya están invirtiendo en mejorarlo y se enfrenta a otras ocho que también cuentan con esta tecnología.

Donlad Trump dijo en una entrevista con Reuters que quiere aumentar el arsenal nuclear de Estados Unidos para garantizar que sea “el mejor de todos”, afirmando que el país ha quedado rezagado en su capacidad de armamento atómico.

Y no es para menos, ya que de acuerdo con el portal 24/7 Wall St. con estimaciones de la Federación de Científicos Americanos (FAS por sus siglas en inglés) el arsenal que tiene la unión americana es el segundo más grande a nivel mundial, solo superado por el que tiene la Federación Rusa.

Se estima que en conjunto estos dos países concentran el 93 por ciento del armamento nuclear a nivel mundial.

El arsenal nuclear de Rusia alcanzo un máximo de 40 mil ojivas a mediados de los años 80, para luego descender hasta niveles estimados de 7.3 mil ojivas. Actualmente está atravesando por un programa de modernización de su arsenal nuclear que proviene de la era de la Unión Soviética para adoptarlo por un menor monto de armamento pero mas eficiente. Se espera que el programa termine en 2024.

Por su parte, los Estados Unidos tienen programado un gasto de 348 mil millones de dólares entre 2015 y 2024 para mantenimiento y actualización, aunque algunos expertos estiman que alcanzará el billón de dólares. De acuerdo con la FAS el arsenal de la unión americana puede reducirse en una tercera parte sin que afecte su capacidad estratégica, aunque esto se solo podrá llevarse a cabo, si y solo si, Rusia también lo hace.

En el caso de Corea del Norte es de destacar, ya que si bien comenzó sus pruebas en 2006 poco o casi nada se sabe de su programa de armamento nuclear. Se estima que ha construido 10 armas nucleares de acuerdo con el instituto SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) y por medio de imágenes de satélite que se establece la existencia de tres áreas de pruebas nucleares.

Países que concentran el poder nuclear

País Año de la primera prueba Ojivas totales Ojivas desplegadas Gasto militar (como % del PIB)

Federación Rusa 1949 7,300 1,790 5.40%

Estados Unidos 1945 7,000 1,930 3.30%

Francia 1960 300 280 2.10%

China 1964 260 n/d 1.90%

Reino Unido 1952 215 120 2.00%

Pakistán 1998 130 0 3.40%

India 1974 120 0 2.30%

Israel n/d 80 0 5.40%

Corea del Norte 2006 10 0 n/d

