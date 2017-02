Nintendo demanda a organizadores de carreras de Mario Kart

Como todos sabemos, Nintendo es famosa por demandar a todos aquellos que no le piden permiso para hacer uso de la imagen de sus personajes, no importando si son negocios independientes, compañías grandes, e incluso sus propios fans. Su objetivo de esta ocasión fue la empresa MariCar, la cual se dedica a rentar Go Karts.

Lo que molestó a La Gran N es que esos vehículos contaban con elementos relacionados a Mario Kart, además, para hacer temático el asunto, le prestaba a sus clientes disfraces de Mario, Peach, Toad y Luigi; así, el argumento para empezar el conato legal es que se estaba violando la propiedad intelectual de manera artera.

No sólo eso, mencionaron que el nombre “MariCar”, se deriva de Mario Kart. Hasta este momento no se sabe los avances de la demanda; si no atenemos a casos anteriores, lo más seguro es que Nintendo desista si la compañía deja de usar la temática del juego como parte fundamental de su oferta.

