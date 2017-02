Acusa AMLO que ‘la maleantada’ salió a defender a Yunes

México.- El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, declaró previo a concluir su gira por el estado de Veracruz que no teme a la andanada en su contra, pues afirmó que cuenta con un escudo y una protección, que es “su honestidad”.

Así lo señaló el político tabasqueño luego de que se informara que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), inició una averiguación en su contra por la presunta comisión de delitos electorales relacionados con el desvío de recursos para actividades políticas de su partido.

Durante una reunión con militantes de Morena en el municipio de Actopan, el ex jefe de gobierno afirmó que “la maleantada” del PRI, del PAN, así como algunos otros personajes como el mismo ex presidente Felipe Calderón, salieron a defender al gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes.

“Qué creen que pasó hoy? Estoy contestando, salieron a defender a Yunes Linares, toda la maleantada, Calderón, la esposa, el del PRI, ¿cómo se llama? Y el del PAN y una cosa que se llama Fepade, ¿qué van hacer? Nada, porque yo tengo un escudo, una protección, ¿cuál es ese escudo? Mi honestidad, a mí me pueden llamar peje pero no lagarto, tengan confianza, no vayan a engañarles”, mencionó el ex candidato presidencial.

Previamente el mandatario acusó a López Obrador de tener nexos con su antecesor, Javier Duarte, de quien señaló, le dio dinero al dirigente partidista, tras lo cual comenzó a circular un audio que de acuerdo con Yunes, es la prueba de que Morena recibía 2.5 millones de pesos mensuales del ex gobernador prófugo de la justicia.

Con información de Excélsior

Comentarios

comentarios