Trump veta a CNN, el Times y lanza calendario para muro con México

Donald Trump, un presidente activo y cobijado por sus allegados del Partido Republicano, perfiló que será en abril cuando el gobierno de Estados Unidos entregue los contratos para construir un muro en la frontera con México, al tiempo que vetó a cinco grandes medios por considerarlos enemigos del pueblo.

Washington.- La Casa Blanca excluyó el acceso de algunos de los más prestigiados medios informativos de Estados Unidos, incluidos CNN, The New York Times, Los Angeles Times y Político, a una sesión informativa del portavoz presidencial Sean Spicer.

En contraste, sí permitió la entrada a medios de orientación conservadora como Breitbart News, Fox, One América News y el diario The Washington Times, así como a las cadenas ABC, CBS, NBC, Bloomberg, Time y AP. Sin embargo estos dos últimos declinaron la invitación en solidaridad con los medios excluidos.

“Lo que la Casa Blanca hizo fue seleccionar a los medios que querían para esta sesión informativa (…) medios que quizás la Casa Blanca siente son más favorables (…). Es desafortunado”, reportó la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Sarah Murray.

La cadena CNN provocó la molestia de la Casa Blanca cuando reportó el episodio de que Rusia tenían información comprometedora sobre Trump. Apenas este jueves reportó que la Casa Blanca pidió al FBI desmentir las historias de los contactos de los colaboradores de Trump con Rusia.

“Claramente (la Casa Blanca) no quería que CNN estuviera allí”, comentó Murray. Otros medios excluidos fueron Daily Mail, New York Daily News y BuxxFeed.

La sesión informativa informal, conocida como “gaggle”, sustituyó al encuentro formal regular del portavoz presidencial con los medios, conocido como “briefing”, donde se permita la entrada a reporteros, camarógrafos y fotógrafos al cupo de la sala de prensa James A. Brady.

“Estamos protestando enérgicamente la manera en que se manejó este ´gaggle´ por parte de la Casa Blanca”, señaló el presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa de la Casa Blanca, Jeff Mason, corresponsal de la agencia británica Reuters.

Mason dijo que en principio la Asociación no se opone a la realización de este tipo de “gaggles”, pero prefiere que se realicen en la sala de prensa oficial de la Casa Blanca y con acceso a todos los reporteros a fin de que puedan hacer preguntas.

“Hemos estado en contacto con la Casa Blanca (…) y esperamos que no se repita algo así”, dijo Mason a la cadena CNN.

El incidente se produjo sólo hora después de que el presidente Trump renovó sus ataques contra la prensa estadunidense, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

“No estoy en contra de los medios. No estoy en contra de la prensa. No me importan los malos reportajes si me los merezco (…), pero estoy en contra de las noticias falsas (…) estoy en contra de las personas que inventan historias y fuentes”, dijo el presidente.

Trump señaló en tal sentido que no se debería permitir que los medios informativos usen fuentes a menos de que éstas acepten aparecer con sus nombres en los reportajes.

A lo largo de sus apariciones, desde su campaña presidencial y ahora como mandatario, Trump ha caracterizado a los medios informativos como enemigos del público estadunidense.

EU perfila las fechas del muro con México

En cuanto al prometido muro fronterizo con México, el gobierno de Estados Unidos planea que a mediados de abril empiece a adjudicar contratos a empresas para su construcción.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) informó el viernes en un sitio web para los contratistas federales que el 6 de marzo o en los días cercanos se publicará una solicitud de ofertas.

Las empresas tendrán que presentar para el 10 de marzo “documentos conceptuales” para el diseño y la construcción de prototipos.

La CBP reducirá el campo de contratistas para el 20 de marzo y exigirá que los finalistas renueven sus ofertas para el 24 de marzo, con un precio adjunto.

El calendario muestra que Trump sigue con sus planes de construir un muro en la frontera de 3,200 kilómetros (2,000 millas) con México.

Trump dijo el viernes a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) que la construcción comenzará “muy pronto” y que los planes van más rápido de lo previsto.

