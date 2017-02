Tendrán artistas locales escenarios callejeros, accesibles y permanentes

Chihuahua.- Tras la necesidad de dar transparencia, orden y control a la comunidad de artistas que buscan espacios públicos para expresarse en el Centro Histórico, el Instituto de Cultura del Municipio, en conjunto con la dirección de gobernación trabajan en la planeación de un proyecto que contempla la instalación de entre 8 y 10 espacios con templetes, iluminación y equipo de sonido, así lo dio a conocer la directora del ICM, Alejandra Enríquez Gutiérrez.

“La idea es que sea totalmente callejero, accesible y permanente que es lo más importante”; detalló la titular de la cultura en el municipio.

Enríquez Gutiérrez informó que el proyecto podría ser implementado al entrar la primavera y reveló que actualmente van en la primer etapa, que es de selección de los espacios que utilizarán en el Centro Histórico y diseñando como administrarlos para que no se salgan de control, dijo además que la intención es darle la oportunidad a todos y no solo a unos cuantos, si no a la mayor cantidad posible pero dentro de la ley.

“Está probado que cuando los ciudadanos empiezan a ocupar los espacios públicos y empieza a haber más movimiento la percepción de seguridad mejora”; manifestó Alejandra Enríquez.

La directora del ICM señaló que no hay un número especifico de artistas a los que se les va a permitir instalarse, si no que todos ellos van a tener la oportunidad, por lo que tendrán que ser sujetos a una calendarización.

Agregó que una de las intenciones del proyecto, es acabar con el ambulantaje artístico que actualmente ocurre en el primer cuadro de la ciudad, como son los espectáculos de artistas urbanos que diariamente se presentan en la Plaza de Armas, e incluir a otros que también estén interesados en mostrar su arte además de llevarse una remuneración económica.

Finalmente, Alejandra indicó que otra de las ventajas de esta iniciativa es que van a poder alimentar la base de datos de artistas y creadores de la ciudad ya que desde hace tiempo no se ha podido realizar, a pesar de los múltiples esfuerzos de pasadas administraciones.

