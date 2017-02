Los bajan de camión urbano con pantalla ajena.

Cuando ya viajaban a bordo de un camión urbano con una pantalla de video en su poder, un par de presuntos ladrones de casa habitación fueron ubicados por agentes municipales y asegurados ante la presunción de haber sustraído el artículo de una vivienda ubicada en la colonia Urbi Villas, al sur de la ciudad.

Según la versión de un testigo, quienes dijeron llamarse Juan Manuel C. E., de 19 años y Eliseo B. G., de 25, fueron vistos cargando sospechosamente el aparato electrónico y subirse a un camión de la ruta Sierra Azul con rumbo al centro de la ciudad, por lo que una vez con los datos en su poder, los agentes salieron para ubicar el transporte y detenerlo para cuestionar a los dos jóvenes, justo cuando hacía alto en la parada de Juan Pablo II y Lombardo Toledano.

Si bien, no se pudo precisar de momento la vivienda donde cometieron el hurto, tampoco pudieron comprobar el origen legal de la pantalla la pantalla de 32 pulgadas que mantenían en su poder al momento de la detención.

En ese sentido, ambos jóvenes quedaron detenidos en la comandancia sur y no se descarta que el afectado se presente a reclamar el aparato de video una vez que llegue a su vivienda pues varias casas se encontraban solas en ese momento y no se encontraron daños aparentes en alguna de ellas, al recorrido de unidades que se quedaron pendientes del sector.

