Yunes: Duarte daba 2.5 mdp al mes a AMLO

* Éste revira: si lo prueba, me voy

El gobernador de Veracruz señala que Morena recibió esa cifra por no cerrar una presa en Coatzacoalcos; el tabasqueño acusa al panista de engañar a la gente y reitera que todos los de su partido son hipócritas

El gobernador afirma que el partido de López Obrador recibió el dinero para no dejar sin agua a Coatzacoalcos

Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, acusó a Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, de recibir 2.5 millones de pesos de su antecesor y prófugo de la ley, Javier Duarte.

“Te quiero recordar, si ya se te olvidó, que tú y tu movimiento recibían dos millones y medio de pesos mensuales de Duarte y la razón, si se le puede llamar razón por la cual lo recibían, era la amenaza a dejar sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos cerrando la válvula de la presa Yuribia. Cada mes dos y medio millones de pesos para financiar a Morena en el sur del estado”.

Horas antes el mandatario local tildó al tabasqueño de un desequilibrado mental, corrupto y “bocón”, después de que éste lo acusó de no ser íntegro.

“Hoy (López Obrador) llegó al aeropuerto de Veracruz y les dijo a los periodistas que estaban ‘maiceados’. Ése es el López Obrador de a de veras; es autoritario, desequilibrado, desquiciado, pero también ¡corrupto!, dijo el mandatario, de extracción panista, a través de un video difundido en su cuenta de Twitter.

Agregó: “seguramente le preocupó (que en la bodega) había información que involucra a Morena (…). (Javier) Duarte les daba dinero, (Andrés Manuel) López Obrador, tú lo sabes”.

Dijo que cada día que transcurre “queda más claro que el tabasqueño padece un severo desequilibrio mental. Así lo indica su actitud autoritaria. Hace unos días le faltó al respeto a la Marina Armada de México (por el caso del narcotraficante H2), ofendió a los marinos que todos los días luchan por la seguridad de los mexicanos”.

Con una duración de un minuto con 24 segundos, en la grabación el Ejecutivo estatal aseguró que no permitirá que “este individuo, desquiciado y bocón, siga de manera impune ofendiendo y lastimando sin que tenga respuesta”.

El gobernador estatal llamó al dirigente morenista a que si en verdad quiere combatir la corrupción, no lo haga frente a los micrófonos, sino frente a las autoridades.

“Aporta pruebas, como lo he hecho yo. Yo sí he combatido la corrupción. Tú lo que has hecho es vivir del presupuesto toda tu vida y vivir muy bien. Eres un corrupto, eres un bocón”, resaltó el ejecutivo local.

“Que lo pruebe y renuncio”

El aspirante presidencial responde que nunca ha visto ni conoce a Javier Duarte; me pueden llamar peje, no lagarto, expresa

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, retó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, a presentar pruebas sobre su supuesta relación con el exmandatario estatal Javier Duarte.

“Que demuestre que (Javier) Duarte me dio dinero y yo renuncio a la política, me retiro. Nunca vi a Duarte ni lo conozco, pero le pido al señor Yunes que si no es cierto (que Duarte me dio dinero), que deje la gubernatura de Veracruz, porque no le está haciendo ningún bien”, manifestó el tabasqueño en un video publicado a través de sus redes sociales.

Al decir que le molesta la hipocresía de los panistas, le dijo al veracruzano “no somos iguales, no somos lo mismo. A mí me pueden llamar peje, pero no lagarto. No somos iguales”.

“¡A mí me pueden llamar ‘peje’, pero no soy lagarto! Ahí va ese reto respetuoso para que (Yunes) me conteste de inmediato, que dé a conocer las pruebas,”, indicó el excandidato presidencial en el video.

También acusó a Yunes de pretender imponer a su hijo Fernando Yunes Márquez como candidato a la alcaldía del puerto de Veracruz, al referir que ya lo hizo con su otro hijo, Miguel Ángel Yunes, en Boca del Río, ambos por el PAN.

Por otra parte, afirmó que el panista se convirtió en el “paladín de la honestidad”, porque, dijo, engaña a los veracruzanos al hablar en contra de Javier Duarte sin que se castigue a los responsables de la corrupción en el estado.

Además acusó que los militantes del PAN son “corruptos hipócritas”. Agregó que el expresidente Felipe Calderón quiere reelegirse como mandatario de México al impulsar la candidatura de su esposa, Margarita Zavala.

Horas antes, López Obrador llamó a los veracruzanos a no dejarse “chorear” por Yunes tras acusarlo de corrupto. “Se ha dedicado nada más a dar cinito. Todo es enseñar que ya encontraron una nueva casa de Duarte y ‘¡qué barbaridad Duarte!’. Pues claro que Duarte es un corrupto, pero él también… ¡Yunes es muy corrupto!”. Agregó: “¿Qué les pasa a mis paisanos? Yo estoy seguro de que van a despertar, porque siempre he venido sosteniendo que son lo mismo el PRI y el PAN, la misma mafia… son lo mismo Duarte que Yunes”.

La Razón

Comentarios

comentarios