Pausas diarias de una hora en el trabajo para tener sexo

El objetivo de la propuesta es contribuir a mejorar las relaciones personales de los suecos.

Un concejal de la ciudad sueca de Overtornea ha propuesto este martes que los empleados puedan hacer una pausa laboral de una hora para tener sexo con sus parejas con el objetivo de mejorar las relaciones personales.

“Hay estudios que demuestran que el sexo es bueno para la salud”, afirmó el concejal Per-Erik Muskos a la agencia AFP, que cree que las parejas no tienen bastante tiempo para pasar juntos.

En cualquier caso, Muskos admite que no hay forma de comprobar si los empleados aprovecharían la hora de descanso para pasar tiempo con su pareja o para hacer otras cosas. “No se puede garantizar que un trabajador no se vaya a pasear”, dijo el concejal, que, no obstante, opina que los jefes deben confiar en sus empleados. Según Muskos, él “no ve ninguna razón” por la que su moción no pueda ser aprobada.

Según un estudio del instituto de investigación económica Coe-Rexecode, los suecos ocupan el tercer lugar entre los empleados que menos tiempo trabajaron en Europa en 2015, con solo 1.685 horas en promedio.

RT

Comentarios

comentarios