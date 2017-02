Multa desde 2 mil 800 pesos a desponchados que no trasladen llantas al relleno sanitario

Chihuahua.- El director de Servicios Públicos Municipales (SPM), Mario Vázquez Robles informó que los talleres, desponchados o establecimientos similares que no trasladen las llantas desechadas al relleno sanitario podrían hacerse acreedores a una sanción económica desde los 35 salarios mínimos, es decir, 2 mil 801 pesos.

Asimismo, el funcionario municipal resaltó que dicha cantidad podría incrementar en tanto se cometieran otras faltas al Reglamento de Servicios Públicos del Municipio de Chihuahua.

Por lo anterior, Mario Vázquez Robles hizo un llamado a los propietarios de estos negocios para que cumplan con las disposiciones para el buen manejo de sus desechos, tal es el caso de las llantas, mismas que se ubican en el relleno sanitario en una zona apartada a la basura diversa.

Con ello, mencionó se evitarán una sanción de, por lo menos, 35 salarios mínimos de acuerdo al artículo 181, fracción IV del Reglamento de Servicios Públicos del Municipio de Chihuahua, el cual señala que dicho montó será pagado por quien (…) Como propietario, encargado o arrendatario de estacionamientos y talleres para la reparación de automóviles, carpintería, pintura y establecimientos similares, no ejecuten sus labores en el interior de los mismos, realicen sus actividades en la vía pública o no transporten por su cuenta al relleno sanitario, los residuos sólidos no peligrosos que generen”.

Asimismo, a la ciudadanía en general se invitó a aprovechar los Destilichaderos que Guardianes Ecológicos de la dependencia realizan cada semana en las colonias donde se lleva el programa “Presidenta en tu colonia”, donde de forma gratuita pueden deshacerse de las llantas, colchones, muebles viejos y basura diversa.

