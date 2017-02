VIDEO Regidora Gaytán miente: Marco Bonilla

Chihuahua.- El director de Desarrollo Humano, Educación y Juventud, Marco Antonio Bonilla Mendoza expresó que le molestan las declaraciones de la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rosa Isela Gaytán sobre supuesto nepotismo, ya que su esposa, Karina Olivas labora en el área de recursos humanos del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física.

Bonilla Mendoza expresó que la edil del tricolor es una ‘mentirosa’ al querer insistir en algo que la Ley no dice debido a que su esposa está en un organismo descentralizado y su esposa no aparece en la nómina.

“Me extraña que siendo regidora no haya leído correctamente el reglamento ni el código municipal que es algo que todos los regidores deben de hacer porque es su chamba”

El funcionario explicó que es el artículo 61 del código municipal el que prohíbe que se contraten familiares del presidente municipal, de regidores, y del síndico municipal, por lo que indicó que no faltó al mismo, puesto que no pone restricciones a los directores, además de que el área en el que labora es descentralizada por lo que no aparece en la nómina.

