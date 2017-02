Pide director de Canaco que alcaldesa cumpla la ley

Chihuahua.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Carlos Fierro hizo un llamado a la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván para que cumpla la ley y no se incurra en su administración en casos de nepotismo.

El titular de la Canaco manifestó que si el esposo de la regidora Mónica Borruel, David Ortega presentó su renuncia es porque si se estaba cayendo en nepotismo por lo que fue lo mejor que pudo hacer para no seguir mandando un mensaje equivocado a la población chihuahuense.

El líder empresarial le recordó a la edil que se comprometió a cuidar los intereses de los chihuahuenses y a no caer en errores de este tipo por lo que le pidió que sea más cuidadosa en que el personal que labora en el ayuntamiento no falte a la ley y no se cometan actos de nepotismo.

