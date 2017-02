Si soy el problema, no hace falta que me echen: Jémez

El entrenador español dijo que nunca había vivido algo así en el futbol

Luego de sumar su noveno partido sin conocer la victoria, Paco Jémez aseveró que nunca en su carrera deportiva había vivido una racha sin triunfo como actualmente padece con Cruz Azul. Además consideró que si fuera necesario salir del equipo lo haría por decisión propia para ayudar, aunque por el momento no lo tiene en mente.

“Debemos ser conscientes de que todos nos jugamos nuestro puesto de trabajo, unos un poco antes y otros seguramente después. Si yo realmente soy el problema no hace falta que me echen, agarro mis maletas y me voy a mi casa. Es una situación general que tenemos que arreglar con trabajo”, apuntó.

La Máquina celeste perdió 1-0 contra Atlas en un juego donde crearon opciones de gol pero al final cayeron por la mínima y por eso Jémez se mostró sorprendido.

