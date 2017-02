Pide Diputada Torres destitución de Director de escuela secundaria en Delicias

Chihuahua.- La Diputada María Isela Torres Hernández, Subcoordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, se pronunció en contra de la discriminación que vivió una jovencita en Delicias que no pudo re ingresar al tercer grado de la escuela secundaria “Leyes de Reforma” en el turno vespertino y pide la destitución del Director.

La legisladora recibió a la familia de Bárbara, cuyo corte de cabello fue determinado como “inapropiado para una mujer” y por ello, le fue negado el acceso para recibir su educación formativa en una escuela llamada icono en Delicias, con el pretexto de que “si la dejaban entrar con ese corte todos iban a quererlo igual”.

Torres Hernández, dijo que con estas acciones, se está cometiendo una falta gravísima ya que la jovencita no está cometiendo ninguna irregularidad.

“No sé quién les dijo al Director y la Subdirectora, que todas las niñas deben ir con trenza o pelo relamido, están fuera de la realidad” recalcó.

Por ello, la Diputada, está pidiendo a la Secretaría de Educación la destitución de ambos, ya que la menor ya no quiere volver a la escuela por la afectación que sufrió su imagen y comentó que no es el primer caso de irregularidades detectadas en el actuar del Director de la institución federal, sin embargo hasta hoy, no se habían denunciado.

“Ella puede ir a rapa, vestida como ella quiera y ni el Director ni nadie, puede violentar su derecho” reiteró.

La escuela de turno vespertino, no quiso recibir a la niña en un acto que la legisladora priista catalogó como incongruente ya que la misma Secretaría de Educación Pública tiene programas para que las menores embarazadas sigan sus estudios y no les niega el acceso por su estado.

“Este señor -ha de ser una persona quizá muy grande y ese es su problema- no puede negarle la entrada a esta niña ni a ninguna muchachita por cualquier otra circunstancia, incluso si estuviera embarazada” dijo la Diputada Torres.

La legisladora, expuso que no sólo es el caso de esta escuela, sino que hay muchas otras que cometen arbitrariedades y no se denuncian y que violan derechos humanos básicos en un tema tan sensible como es el de la educación a las niñas y niños mexicanos.

Comentarios

comentarios