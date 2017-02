Mel Gibson podría dirigir la secuela de ‘Escuadrón Suicida’

El director ya se está familiarizando con el material, pero tanto Warner Bros. como DC Comics no se cierra a que sea su única opción y están en búsqueda de otras alternativas

Los estudios Warner Bros. y DC Comics están en búsqueda de un nuevo director para la secuela cinematográfica de Escuadrón Suicida (Suicide Squad) y uno de los candidatos más fuertes sería Mel Gibson.

Según difundió The Hollywood Reporter, quien precisó que incluso Gibson ya se estaría familiarizando con el material, pese a que áun no se ha formalizado nada y él tofavía no es la opción definitiva.

Además del ganador de dos estatuillas Oscar en 1996 por Braveheart, existen otros aspirantes a dirigir la segunda entrega, tales como Ruben Fleischer (Zombieland), Daniel Espinosa (Safe House) y Jonathan Levine (50/50).

Tras ser perdonado por la industria hollywoodense, tars sus desplantes raciales proferidos contra los judíos y otras minorías tras su arresto por conducir borracho en julio de 2006, Gibson actualmente es uno de los directores nominados a los premios de la Academia por su filme Hacksaw Ridge, protagonizado por Andrew Garfield.

El año pasado Escuadrón Suicida fue un éxito de taquilla, pues recaudó más de 745 millones de dólares a escala mundial, pese a que la crítica especializada e incluso los mismos fans la calificaron negativamente.

