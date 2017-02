AUDIO: Arremete Riggs contra reporteros de la fuente municipal

Chihuahua.- El Síndico de Chihuahua, Miguel Riggs Baeza arremetió contra el trabajo periodistico de los reporteros de la fuente del municipio luego de ser cuestionado sobre la invitación que Maru Campos le hizo de tramitar su acta de nacimiento, ya que fue el mismo quien el pasado sábado reveló que no pudo jugar en el equipo de los Centauros de basquetbol al carecer del documento.

Posteriormente, el Síndico del Ayuntamiento relató que por haber nacido en El Paso Texas, no cuenta con un acta de nacimiento sino con un certificado de nacimiento sin embargo aseguró que este no fue problema para llegar al cargo ya que es Servidor Público por elección popular.

Riggs Baeza se molestó y argumentó que las preguntas sobre sus documentos eran unas preguntas absurdas y tontas.

“Ah que caray, que preguntas tan absurdas y tan absurdas hacen ustedes”, indicó el síndico municipal.

Del mismo modo llamó a los empleados de los medios de comunicación a leer la constitución y a “subirle de nivel”, cuando fue el mismo quien declaró que no cuenta con el documento en cuestión.

“Que caray que preguntas tan absurdas y tan tontas hacen ustedes, que caray, que triste he que triste he, entonces tu me estás preguntando que no tengo acta de nacimiento, y ¿Cómo soy síndico?… Póngase primero a investigar la ley, primero lean un poquito de la constitución”, sentenció Riggs Baeza.

Comentarios

comentarios