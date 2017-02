Ponen nombre de Tom Brady a cucaracha

Atlanta— El nombre de Tom Brady le fue puesto a una cucaracha en Atlanta.

Más de una semana después de que los Halconess fueron víctimas de la mayor remontada en la historia del Super Bowl, un zoológico de Atlanta decidió ponerle el nombre de Tom Brady a una cucaracha.

En su perfil de Facebook, el parque informó que había cruzado una apuesta con el zoológico Roger Williams de Rhode Island. De acuerdo con esa apuesta, el perdedor debía ponerle a un animal el nombre del quarterback titular del equipo que se impusiera en el Super Bowl.

Brady, quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, se sobrepuso a una desventaja de 25 puntos para vencer 34-28 a Atlanta en tiempo extra. Los Pats consiguieron así el quinto Super Bowl de su historia.

Los dos zoológicos previeron que el perdedor de la apuesta estaría resentido por el resultado. De modo que accedieron a que el animal que recibiera el nombre del quarterback rival fuera una cucaracha de Madagascar.

En un video difundido el lunes, el zoológico de Atlanta presentó a un grupo de cucarachas, incluida la que se llama ahora Tom Brady.

Visita a Casa Blanca es opcional: Brady

A Tom Brady no le extraña que algunos compañeros hayan cancelado la visita a la Casa Blanca para recibir el reconocimiento del presidente Donald Trump, pues él lo ha hecho en ocasiones anteriores.

En días pasados, LeGarrette Blount, Devin McCourty, Martellus Bennett, Alan Branch, Dont’a Hightower –todos de raza negra– y Chris Long anunciaron que no asistirían a la recepción, pues varios de ellos argumentaron no sentirse bienvenidos en la residencia del polémico mandatario.

Sin embargo, el pasador de los Patriotas recordó que después de vencer a los Halcones Marinos en el Super Bowl XLIX (2014) no puso asistir a la invitación del entonces presidente Barack Obama.

“Cada quien tiene su propia elección. Hace algunos años, creo que un par de años, yo quería ir (a la Casa Blanca) y no tuve la oportunidad por mi agenda, no nos habían dicho de la visita hasta unos 10 días antes, y para ese momento ya tenía algo planeado por meses y no pude estar ahí”, señaló Brady en entrevista con Pro Football Talk.

“Poniendo la política a un lado, nunca se trata de un tema político. Al menos, nunca lo ha sido para mí. Significa que al ganar un campeonato tienes la oportunidad de experimentar algo padre con tu equipo, con tus compañeros. Cada quien tiene su propia elección. Es pretemporada. Esos días son valiosos para todos. Tienes tanto tiempo con tu familia y amigos, que si la gente no quiere ir, pues no quiere ir y ésa es su decisión”.

