Invita Félix Martínez a Miguel Riggs a trabajar y no fijarse en colores

Chihuahua.- El director de Mantenimiento Urbano del Municipio de Chihuahua, Félix Martínez Adriano expresó que el azul es un color institucional, esto luego de que el Síndico Municipal, Miguel Riggs señalara que “no le gusta” el color con el que se pintaron los parques de la ciudad.

“Con mucho gusto platicamos con el Síndico para ver que color no le gusta, ahora si que no a Félix Martines y no a Maru Campos si no a la ciudadanía y sobretodo a la gente no le importa el color, lo que le interesa es que su parque este limpio, pintado y bien cuidado, el color es en segundo término”; expresó Martínez Adriano.

Por este motivo, el funcionario invitó a que se ponga a trabajar y no se fije en que color se pinta si no en que si están limpios y están atendiendo las cosas de la ciudadanía.

