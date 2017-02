Hugo: Me arrepiento de haberle metido seis goles a La Volpe

El exjugador de la Selección Mexicana y Real Madrid Hugo Sánchez señaló estar arrepentido de haberle metido seis goles a Ricardo Antonio La Volpe cuando ambos coincidieron en el balompié azteca, consideró que con sus anotaciones ayudó al actual estratega de las Águilas del América a conseguir fama.

En Futbol Picante de ESPN, Sánchez respondió a las declaraciones que el ‘Bigotón’ hizo hace unos días ante la prensa, “siempre doy de qué hablar, por eso estoy feliz”.

“De entrada, me gustaría hablar de unas declaraciones que escuche de “que importante soy” de Ricardo Antonio La Volpe. Me arrepiento de haberle metido seis goles en un año largo porque lo hice tan famoso pero no tiene mucho mérito meterle seis goles en un año a este ex portero argentino”, expresó el Pentapichichi.

‘Hugol’ aclaró que solo le hubiera gustado anotarle a La Volpe los tantos que consiguió con chilena porque destacó que era su “especialidad” pero recalcó que sus anotaciones le dieron mucha fama al argentino.

“Pero lo he hecho tan famoso y ahora dice que porque lo entrevistan o porque hablan por lo que me arrepiento de haberle metido seis goles. Me hubiera gustado meter solo los goles de chilena porque es mi especialidad. Pero el haberle hecho famoso y que se hable tanto de él y que le dieron tanta importancia por los seis goles que le metí, me arrepiento de eso”, aseveró.

