Mon Laferte presenta el video “Amárrame” con Juanes

Fue estrenado el viernes pasado; su trabajo se caracteriza por incitantes fusiones de apuntes de bolero con vals anclados en resonancias de blues

Monserrat Bustamante Laferte (Chile, 1983), mejor conocida como Mon Laferte: actriz, músico, compositora, vocalista, multiinstrumentista… Suceso de la canción chilena contemporánea con influjos del rock, blues, pop, electrónico, reggae, indie, alternativo, psicodélico, gótico… Autodidacta, se inició en la música a los 13 años y se reveló como singular cantautora en los bares de Valparaíso. Con tres álbumes independientes, ya ocupa un lugar destacado en los espacios alternativos de la canción latinoamericana.

Su trabajo se caracteriza por incitantes fusiones de apuntes de bolero con vals anclados en resonancias de blues (“Tormento”, “El cristal”, “Amor completo”), ademanes rancheros/pop (“Malagradecido”), blues (“La visita”), pop/huapango (“Un alma en pena”, “La noche del día que llovió en verano”), indie rock (“Tu falta de querer”, “Si tú me quisieras”), alternativo (“Salvador”), rock/reggae (“El diablo”). Prosodia apoyada en piano, guitarras, contrabajo, percusiones, batería, trompeta, cuatro, acordeón, sax tenor y trombón.

Ecléctico discurso que recurre a la cita melódica (“Tu falta de querer” recuerda a Los Cinco Latinos) y, asimismo, se regodea en rubrique retro de los 70/80 (“Salvador”, “Si tú me quisieras”). Lúdica oratoria (“Me llevé al teatro me compre una cena / Caminé, me compre un helado / Y creo que ahora me haré el amor”). Contigua al cosmos de la mexicana Natalia Lafourcade, la chilena es un referente obligado de la canción hispana contemporánea.

El viernes pasado estrenó en You Tube su video “Amárrame”: una sensual cumbia en dueto con el colombiano Juanes. Adelanto de su próximo disco en preparación. “Quiero abrirme a todas las manifestaciones: ¿por qué no incluir en mi repertorio una cumbia? He roto con muchos prejuicios y aquí les regalo esta composición que interpreto a dúo con Juanes, espero que disfruten la propuesta rítmica y el videoclick”, declaró, en breve conversación con La Razón, la vocalista de Valparaíso.

Sí, Mon Laferte presenta una pieza llena de cadencias afroandinas con ciertos toques de pop/funk. La sensualidad desborda las imágenes. Somos testigos de una compositora en concluyente madurez musical. “Fue un placer invitar a Juanes, admiro su trabajo y supimos acoplarnos, hicimos química. Préstenle atención al breve solo de su guitarra. Es un tema que aborda la obsesión del amor y el deseo”, concluyó la intérprete del éxito “El diablo”.

La Razón

