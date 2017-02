Pide Paloma Aguirre congruencia a las diputadas del PRI en el tema de transporte

Chihuahua.- La presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Paloma Aguirre Serna invitó a las diputadas del PRI a tener congruencia ya que tras darse a conocer un posible aumento en el sistema de transporte alzaron la voz en contra y lo calificaron como un agravio para la economía de las familias.

“Llamaría a las diputadas a que de verdad tomaran consciencia de lo que ahora están manifestando porque antes no se manifestaban, estaban cómodas y no les pegaba, hay que procurar ser congruentes, eso se llama congruencia, estar atentos siempre, no solo cuando somos oposición.

Aguirre Serna manifestó que esta postura de las diputadas del PRI, la tienen con la intención de ser opositoras a todo lo que se puede hacer bien.

“Dónde estaban las diputadas del PRI en la administración pasada, yo creo que ellas estaban muy cómodas pensando que el gobierno estaba de maravilla, y muchas de ellas tal vez pensando que nuestro ex gobernador avanzaba muy bien y no levantaban la mano para señalar lo que estaba mal. Hoy creo que lo hacen de una manera opositora hacía todo lo que se puede hacer bien”.

La titular del partido en la capital indicó que propondrán a las autoridades, en este caso a Javier Corral que sea mediador y llegue a un acuerdo que beneficie tanto a los ciudadanos como a los concesionarios y no permitir que el costo en el servicio de transporte llegue a los 12 pesos que proponen.

“En el sexenio pasado nunca se dio una negociación real entre concesionarios y gobierno ya que no había una comunicación establecida o habían los que sí y los que no querían, había una resistencia entre ambas partes que ocasionaban los paros”; expresó.

Señaló que a pesar de los aumentos a la gasolina, no se pueden exceder los concesionarios en el costo y deben entender que esto no se trata de un negocio por lo que no se pueden hacer millonarios viéndole la cara al ciudadano.

Comentó además que deben buscarse vías alternas para lograr que la federación les baje el costo del combustible, “procurar buscar otras vías alternas que puedan darle solución al usuario fina”, indicó.

Finalmente, Paloma argumentó que es necesario ver el comportamiento de la mancha urbana y cómo están desarrolladas las rutas alimentadoras para encontrar las maneras para que los ciudadanos paguen menos por el servicio de transporte.

