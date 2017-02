Rechaza PRI nueva deuda, piden congruencia al gobernador

En relación a la Ley de Deuda Pública que el titular del Gobierno del Estado, regresó para revisar al Congreso, la Subcoordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional Diputada Isela Torres Hernández, dio a conocer que a partir del jueves 9 de febrero, se estará dialogando con las demás fuerzas políticas para analizar la solicitud del Ejecutivo Estatal.

Torres Hernández, representante del Distrito 02 en Ciudad Juárez, dijo que espera que solamente tenga que revisarse la redacción en la iniciativa presentada para evitar el uso de los recursos adquiridos por deuda para gasto corriente y no sea sólo una forma para modificar “a modo como él lo necesita” la ley.

“Él menciona que como siempre lo entendimos mal, ojalá que verdaderamente lo único que le preocupe es la redacción. En cuanto a las declaraciones de él y la gente de su partido, siempre ha sido de estar en contra de que el estado se endeude, ojalá que sigan congruentes con el discurso” comentó la legisladora juarense.

Reiteró que espera que permita que el Congreso del Estado revise la petición sin que sea algo previamente negociado y enfatizó en que la bancada del PRI, estará pendiente de que no se siga endeudando al estado como tanto han insistido tanto el Gobernador como miembros de su partido.

“Ojalá no sea algo que ya tenga negociado. Sabemos que la ‘bursa’ se la gastaron automáticamente, por eso nos preocupa que sigan diciendo que no hay dinero y que sigan viendo la manera para seguir usando dinero para pago corriente o deuda sin que además no halla explicación clara cuando sabemos que están haciendo compras fuera de la ley, que sigue siendo un gobierno opaco” finalizó Torres Hernández.

