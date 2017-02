Judy Garland sufrió acoso sexual en El Mago de Oz

Ciudad de México.- Mientras su personaje de Dorothy sufría y emprendía una aventura en busca del Mago de Oz para que le ayudara a regresar a su natal Kansas, la actriz Judy Garland, de entonces 16 años, padecía acoso sexual en el rodaje del clásico filme de 1939 The Wizard Of Oz.

Pero quien o quienes le hicieron la vida imposible a la protagonista de la película no fueron El Espantapajaros (Ray Bolger), El Hombre de Hojalata (Jack Haley) y mucho menos El León Cobarde (Bert Lahr), sino algunos de los enanos que en la fantástica trama encarnaban a los llamados munchkins.

Así lo reveló Sidney Luft, el productor y ex esposo de la desaparecida actriz, en su libro biográfico Judy And I: My Life With Judy Garland, que llegará a las librerías de Estados Unidos el 1 de marzo.

“Ellos (los ciudadanos de Munchkin) le hicieron la vida miserable en el set de rodaje, metiendo sus manos debajo del vestido… Los hombres tenían 40 o más años”, advirtió.

Luft, que estuvo casado con la actriz entre 1952 y 1965 y quien falleció en 2005, aseguró que estos extras “podían hacer lo que les daba la gana porque eran muy pequeños”.

“Eran pequeños borrachos. Se emborrachaban todas las noches, y luego los recogían con redes para cazar mariposas”, agregó el autor en sus memorias.

Sin embargo esta no es primera vez que salen a la luz los rumores sobre el mal comportamiento de los pequeños actores en The Wizard Of Oz.

Julie Lugo Cerra —hija de un hombre que trabajaba cerca de los estudios donde se rodó el filme— dijo a NPR que estos “se la pasaron muy bien” durante la filmación.

Mientras que algunos de los munchkins se defendieron de las acusaciones en repetidas ocasiones, expresando que trabajaron duro por una paga muy menor.

“Había algunos a los que les gustaba salir y beber, pero no se les iba de las manos. Todos nos lo pasábamos bien y disfrutábamos los unos de los otros. No hubo alboroto, y todas esas historias son perturbadoras”, precisó Margaret Pellegrini, una de las actrices que daban vida a los personajes de Munchkinland, un lugar detrás del arcoiris en la novela de L. Frank Baum llevada a la pantalla grande por Victior Fleming en 1939.

Comentarios

comentarios