Tom Brady denunció robo de su jersey del SBLI

Brady y los Patriots vencieron 34-28 a los Atlanta Falcons en el NRG Stadium

El artífice de los Pats buscó durante varios minutos y diversas maletas su jersey

Luego de la victoria histórica sobre los Atlanta Falcons, Tom Brady y los New England Patriots comenzaron a festejar, sin embargo, en medio del tumulto que se armó en los vestidores, alguien robó su jersey de juego del Super Bowl LI.

Brady denunció que el jersey con el que consumó el triunfo fue robado del vestidor; el jugador se veía frustrado ante la situación e incluso le dijo al dueño de los Pats, Robert Kraft, que alguien había tomado su camiseta.

“Estaba aquí, supe exactamente donde lo puse”, expresó Brady, mientras pidió al personal de seguridad del estadio y del equipo a que ayudaran a la búsqueda.

El artífice de los Pats buscó durante varios minutos y diversas maletas su jersey, pero no tuvo éxito en ello. Algunos de sus compañeros, como el suplente Jimmy Garappolo, le ayudaron, pero el resultado no cambió, y su indumentaria simplemente no apareció.

Al ser cuestionado sobre lo ocurrido, simplemente negó que haya aparecido después de varios minutos de búsqueda. “Creo que va a estar pronto en eBay”, dijo en tono sarcástico.

