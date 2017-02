Super Bowl generó 33.1 millones de tuits

CIUDAD DE MÉXICO, (EL UNIVERSAL).- El Super Bowl LI se convirtió en el juego más largo de la competición, debido a la remontada de los Patriots para vencer a los Atlanta Falcons y proclamarse campeones de la NFL. – See more at: http://yucatan.com.mx/tecnologia/super-bowl-genero-33-1-millones-tuits#sthash.QUbsO2Zn.dpuf

Según informó Euromericas Sport Marketing, el Super Bowl 51 logró que la audiencia fuera récord entre tv y redes sociales.

El juego registró una audiencia promedio de 133 millones, esta cifra sumada al seguimiento por internet y redes sociales es el más elevado de la historia.

El Super Bowl 51 fue transmitido también por Fox Sports en español, que registró una audiencia media de un millón 233 mil espectadores; por la web a través de su canal de streaming llegó a 2.44 millones de seguidores.

La actividad en Twitter fue de 33.1 millones de tweets antes del partido, durante y después de unos minutos el resultado final. El año pasado, los tweets llegaron a 27 millones, alcanzando las 8,7 millones de vistas o impresiones.

El informe detalló que el nivel más elevado de tweets fue durante el concierto de Lady Gaga en el medio tiempo, los últimos 10 minutos del encuentro y en tercer lugar los comerciales.

En tanto en Facebook generó 266 millones de interacciones sólo en Estados Unidos, rompiendo un nuevo récord.“Los anuncios más vistos fueron los de las marcas Pepsi, T-Mobile, Aguacates de México, Budweiser, Mr. Clean, Audi, Bolos, 84 Lumber, Doritos e Intel.

No solo hay un nuevo campeón deportivo, sino que se llevan la copa estas empresas que han superado sus expectativas de inversión y los medios de comunicación, hoy esta competición es rey“, explica Gerardo Molina, asesor y especialista en Marketing Deportivo.

– See more at: http://yucatan.com.mx/tecnologia/super-bowl-genero-33-1-millones-tuits#sthash.QUbsO2Zn.dpuf

Comentarios

comentarios