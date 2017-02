Eminem insulta a Donald Trump en nueva canción

Slim Shady, mejor conocido como Eminem, no es un fan del presidente Donald Trump. El intérprete tiene algunas palabras para el presidente de 70 años, como se escuchó en un verso particularmente acalorado en “No Favors”, su nueva colaboración con Big Sean:

“I’m anti, can’t no government handle a commando / Your man don’t want it, Trump’s a bitch”.

Esta es la segunda vez que Marshall Mathers III se ha pronunciado contra el ex anfitrión de Celebrity Apprentice en una canción. Antes de que Trump derrotara a su rival demócrata, Hillary Clinton, en las elecciones del año pasado, con la canción “Campaign Speech”, donde criticaba la campaña del que fue candidato republicano.

