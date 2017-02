Barcelona vence a Athletic y se acerca al Real Madrid

Los blaugranas están a un punto de los merengues; Suárez se perdió el partido y Messi no destacó

Luis Suárez no jugó y Lionel Messi descansó la última media hora de partido, pero otra genialidad del astro argentino fue suficiente para que el Barcelona derrotara el sábado por 3-0 al Athletic de Bilbao.

El equipo de Luis Enrique no brilló, pero cosechó los tres puntos gracias a los goles de Paco Alcácer, Messi y Aleix Vidal a los 18, 40 y 67 minutos, respectivamente, y alcanzó las 45 unidades en la tabla clasificatoria de la liga española, donde ocupa el segundo lugar con tres puntos de ventaja sobre el tercero, Sevilla.

El Real Madrid sigue líder con 46 unidades, aunque su partido contra el Celta de Vigo por la 21ra fecha podría aplazarse por problemas climatológicos, según informó el alcalde de la ciudad de Vigo.

Pendiente de la confirmación oficial de la liga, el cotejo que debía jugarse el domingo quedó pendiente de nueva programación por culpa del temporal que está azotando la región de Galicia y que el viernes ya supuso la suspensión del choque entre el Deportivo La Coruña y el Betis por desperfectos en el estadio deportivista.

“Ya he hablado con el presidente del Celta y ahora están elaborando el informe técnico. La decisión es irreversible. Esta noche el temporal fue muy severo. El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad. En estas condiciones no se puede jugar mañana”, dijo el sábado el alcalde vigués, Abel Caballero.

El aplazamiento del Celta-Madrid supondría un nuevo contratiempo para el calendario de la competición española, pues el Madrid también tiene otro partido liguero pendiente contra el Valencia, correspondiente a la 16ta fecha y que se postergó en diciembre por la disputa del Mundial de Clubes.

Ese choque en el estadio Mestalla quedó programado para el 22 de febrero.

El Celta, noveno clasificado con 30 puntos, afronta la vuelta de semifinales de la Copa del Rey el miércoles contra el Alavés, tras igualar sin goles en el choque de ida.

Con su 16to gol del campeonato, logrado de forma espectacular a balón parado, Messi alcanzó a su compañero Suárez en lo alto de la tabla de máximos cañoneros. Alcácer, por su parte, rentabilizó su titularidad en relevo del ariete uruguayo, y marcó por primera vez en la liga en nueve meses.

Luego el argentino descansó en la banca, pensando ya en la otra semifinal copera, el martes en casa contra el Atlético de Madrid, tras vencer 2-1 en la ida.

En el primer partido de la jornada, el Espanyol ganó 1-0 en cancha del Málaga con gol del argentino Pablo Piatti a los 17 minutos, y se puso octavo con 32 puntos.

El cuadro malagueño marcha 14to con 22.

La programación sabatina se completa con los choques Atlético- Leganés y Valencia-Eibar.

El Barsa no exhibió su mejor versión ante el Athletic pero celebró el reencuentro de Alcácer con el gol y una nueva genialidad de Messi en el segundo tanto.

A punto estuvieron de avanzarse, sin embargo, los visitantes, cuando Iñaki Williams rebañó un balón en la banda y se lo entregó a Raúl García, cuyo remate forzado dio en el interior del poste del arco defendido por Marc-André ter Stegen.

Incordio constante, Williams tuvo su propia ocasión de oro poco después, pero cabeceó fuera un goloso centro de Aymeric Laporte, también desde la banda izquierda.

Al Barsa le costaba generar juego, pero las individualidades desnivelaron la balanza, y Alcácer abrió el marcador al primer toque y con la zurda, después de que Neymar rebasara a su defensor por el flanco derecho de la zaga bilbaína.

El Athletic siguió buscando la espalda de Vidal en la defensa local, y Williams volvió a pisar área, ganando en carrera a Gerard Piqué y obligando a otra buena intervención de Ter Stegen.

Pero el lateral azulgrana compensó sus lagunas en defensa con alta presencia ofensiva, y forzó el tiro libre lateral que Messi convirtió en gol con un sorpresivo lanzamiento a dos pasos del banderín de la esquina, y que no logró sacar sobre la línea Gorka Iraizoz.

Con un Athletic deshinchado en la segunda mitad y la faena encarrilada, Luis Enrique cambió a Piqué por el argentino Javier Mascherano al descanso, y relevó a Messi a los 63 minutos, pensando en reservar fuerzas para la copa.

El tramo final sirvió para ir sumando sensaciones y goles en el bando azulgrana, que celebró el tercero de Vidal tras atropellada conducción y remate mordido con la izquierda.

