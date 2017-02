Designará Junta de Coordinación Política a un auditor provisional: Miguel La Torre

Chihuahua.- El diputado presidente de la Fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Miguel La Torre Sáenz informó que la Junta de Coordinación Política será quien designe a un encargado de la Auditoria del Estado, en tanto toma posesión el nuevo auditor.

El legislador indicó que la ley de auditoria no contempla el proceso a realizar cuando un auditor renuncia o fallece, sin embargo sí los pasos a seguir para la elección de uno nuevo, pero es un procedimiento que dura más de un mes, por lo que debido a que no establece que pasa el tiempo en lo que se nombra al auditor, seguirán el punto que señala que en casos no previstos será la Junta de Coordinación Política quien resuelva.

La Torre Sáenz detalló que de aquí al 13 de febrero, en lo que el auditor presenta su renuncia, la Junta de Coordinación presentará la propuesta de un auditor suplente o encargado de despacho para poder realizar los trabajos de entrega-recepción además de que el congreso pueda realizar el concurso debido para la elección del auditor que estaría por cinco años en el cargo.

En este sentido, el diputado local explicó que se lanzará la convocatoria, se recibirán las propuestas, se hará la evaluación y entrevistas para finalmente nombrar al auditor.

Apuntó además que van a realizar algunas adecuaciones a la Ley de Auditoria para contemplar el método exacto a realizar cuando se presenta una renuncia o ausencia definitiva, pero especificó que en esta ocasión actuarán en base al apartado que estipula que en casos no previstas sea la Junta de Coordinación Política quien defina.

