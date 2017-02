Johnny Depp gasta US$2 millones al mes

Los ex managers del actor Johnny Depp, Joel y Robert Mandel, reclaman en una contestación judicial obtenida por The Hollywood Reporter, que Depp gasta US$ 2 millones al mes, incluyendo US$ 30,000 en vino!.

El actor de Piratas del Caribe, de 53 años, presentó una demanda contra su antigua compañía de administración, The Management Group, alegando fraude y afirmando que le hicieron perder “decenas de millones de dólares” en malos manejos financieros.

Pero los abogados de The Management Group alegan que la situación financiera de Depp se debe a los gastos descontrolados que éste tiene.

Depp, ha gastado US$75 millones en 14 residencias, US$18 millones en un yate de lujo y desembolsó US$30,000 por mes en vino.

Depp, según Kump, “también pagó más de US$3 millones para explotar de un cañón especialmente hecho con las cenizas del autor Hunter Thompson sobre Aspen, Colorado”.

Variety informa además que Depp también supuestamente gastó US$200 mil al mes en aviones privados, US$150 mil al mes en seguridad las veinticuatro horas del día, y US$300 mil dólares al mes para mantener un séquito de 40 empleados “.

