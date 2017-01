Propone diputado Javier Malaxechevarría 4 regidores menos

Chihuahua.- El Diputado del PAN por el 13 Distrito Javier Malaxechevarría González, presentó una iniciativa, por medio de la cual se proponen reformar el artículo 17, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua al tenor de que se reduzcan cuatro regidores de los ayuntamientos de Cuauhtémoc y Riva Palacio, con la intención de ayudar en las economías de los mismos municipios.

Dijo que “en las circunstancias políticas y económicas por las que atraviesa nuestro país y nuestro Estado, son por demás demandantes, ello ante la pérdida de confianza en la clase política y los constantes casos de corrupción e impunidad de que somos testigos”.

-Habría que agregar, más aún, que con el inicio del año han debilitado el poder adquisitivo de los ciudadanos, el escaso crecimiento económico, se agregó un drástico e incomprensible aumento de los precios de las gasolinas y el diésel, mismo que ya está impactando en los precios de los productos de la canasta básica, situación que afecta de igual manera a la administración pública.

– Ahora bien, por lo que respeta al aumento de los regidores de los ayuntamientos de Cuauhtémoc y Riva Palacio, al agregarles dos, ante lo cual la población de dichos municipios, se manifestaron sumamente descontentos con ello, ya que desde su percepción no se requieren esos dos regidores más.

El diputado resalto, “Concretamente estoy proponiendo la reducción de dos regidores de mayoría relativa en la conformación del Ayuntamiento de Cuauhtémoc y dos en el Ayuntamiento de Riva Palacio, lo cual, eventualmente tras ser aprobada la presente iniciativa, acarrearía que se dejaran de asignar dos regidores de representación proporcional en cada ayuntamiento, constituyendo con ello una reducción total de 4 regidores por cada ayuntamiento”.

-Solo por dar una idea aproximada del monto de recursos públicos que pudiera ahorrarse por la disminución del número de regidores, serían recursos por cerca de $1, 840,000 pesos para Cuauhtémoc y $630, 000 pesos para Riva Palacio, que pueden servir para apoyos directos a los más necesitados.

En esta iniciativa debo decir que no concurro solo, los miembros del ayuntamiento del municipio de Cuauhtémoc, presidente, síndico y los mismos regidores de todos los partidos representados, así como el presidente y síndico del municipio de Riva Palacio, me han expresado la urgencia de presentar la iniciativa en comento, pues también están conscientes de que se necesita optimizar el ejercicio de los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos y no en la creación de más burocracia, para eficientar la administración pública.” Finalizó Malaxechevarría González.

