No estoy incurriendo en algo ilícito: Miguel Riggs

Chihuahua.- El Síndico de Chihuahua Miguel Riggs se deslindó de los negocios que tienen su hermana y cuñado con el Gobierno del Estado y señaló que no hay delito que perseguir ya que no es al gobierno municipal a quien se brinda el servicio, aseguró a su vez que la empresa de su familiar es quien da los mejores precios.

Luego de la polémica que evidenció el priista Fermín Ordoñez, por la empresa de publicidad que fue contratada por el Gobierno del Estado, la cual está a nombre de familiares del síndico, Riggs explicó que la empresa es de su hermana y cuñado, pero que él no está involucrado en los negocios que tienen con el gobierno de Javier Corral.

“Es una actitud vandálica mediaticamente hablando ya que no estoy incurriendo en un acto ilícito o algo que se tenga que esconder, por supuesto que esto que han sacado es de la pagina de transparencia del gobierno del estado, yo no tengo nada que ver con el gobierno del estado”; expresó el Síndico.

El funcionario puntualizó que el negocio de sus familiares ya tiene mucho funcionando y el gobierno del estado no es su único cliente ya que se caracterizan por ofrecer buenos precios a sus clientes.

Riggs aceptó que la sociedad anonima entre su hermana y su cuñado se conformó apenas el año pasado pero aseguró que la empresa inicial lleva muchos años trabajando.

“Si yo, Miguel Riggs estoy incurriendo en algo ilícito o incorrecto administrativamente hablando por supuesto me presentaré en dónde gusten, no tengo porque estar escondiendo nada”; sentenció al asegurar que no ve conflicto de interés en el asunto.

Finalizó argumentando que si es así, por algun desconocimiento o por error, o simplemente por ser sus hermanos, que lo castiguen o si no, que se callen.

