ABOGADOS LITIGANTES DEBEN DEJAR DEFENSA PASIVA: FISCAL

“En la reingeniería que se hace para eficientar el sistema de procuración y administración de justicia en Chihuahua, se requiere la participación de todos los actores y no solo los jueces y los Ministerios Públicos”, afirmó el licenciado Carlos Mario Jiménez Holguín fiscal de la zona centro.

En la conferencia dictada ante los representantes de los 17 colegios que integran la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, denominada “LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL” el jefe del Ministerio Público en la zona centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, afirmó que “La etapa de investigación en el proceso penal, no se refiere únicamente a las acciones del Ministerio Público, sino también a las que pueda desarrollar tanto el asesor jurídico como los abogados defensores, ya que no existe una limitante en el código nacional, antes, por el contrario, -dijo-, se establece como una obligación tanto de la defensa como del abogado coadyuvante de poder llevar sus propias investigaciones”

“Tenemos que salir del concepto de una defensa pasiva, donde toda la carga de trabajo se le deja al representante social, cuando la obligación es también de los defensores y asesores jurídicos”, señaló categórico el licenciado Jiménez Holguín, al establecer que es una premisa que debemos tomar, para que Chihuahua pueda volver a tomar el papel protagónico que se tenía en el inicio del sistema en el 2007, y que inexplicablemente nos rezagamos, al ser de los últimos estados en incorporar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

