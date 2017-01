El futbol está castigando al Cruz Azul: Paco Jémez

El español Paco Jémez, estratega del Cruz Azul, opinó que el fútbol está castigando a su equipo, debido a la falta de buenos resultados, y señaló que la derrota por 1-0 ante el “Xolos” de Tijuana en el inicio de la cuarta jornada del Clausura mexicano, no le pareció justa.

“Digo que el fútbol nos está castigando porque no me parece justo este resultado, quizás me parece justo algún otro”, declaró Jémez en conferencia de prensa tras el partido.

Sobre el partido, que representó su segunda derrota en cuatro jornadas, el español dijo que su afición no le puede “reprochar nada”. “Salvo que no hemos ganado” y aseguró que el próximo sábado en su estadio, cuando reciban al Querétaro en la quinta jornada, los estarán apoyando.

“Ellos tienen la suficiente paciencia para aguantar muchas cosas y sobre todo cuando vean trabajar, jugar y correr al equipo (…) no hemos ganado los puntos que hasta altura habíamos pensado ganar, pero no se puede hacer un reproche más”, apuntó.

Jémez llegó al equipo mexicano, que no gana el título desde el Torneo Invierno 1997, para darle un estilo y llevarlo al primer plano, pero hasta ahora de 12 puntos posibles apenas ha sumado cuatro, tras un triunfo, un empate y dos derrotas que lo ubican en el undécimo puesto de la clasificación.

