Apoyo ampliar periodo de descuentos del predial: diputada

Chihuahua.- La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carmen Rocío Gonzales Alonso informó que su bancada podría considerar extender el descuento del 12 por ciento al impuesto predial en la ciudad de Chihuahua durante los próximo dos meses, sin embargo para hacerlo primero tienen que recibir la petición escrita por parte del Ayuntamiento.

“Yo no le veo ningún problema, los diputados hemos estado pidiéndole al gobierno del estado que aún y con las condiciones que se tienen en las finanzas del gobierno, es el momento de estar con la ciudadanía y si nos toca, hay que amarrarnos el cinturón o dejar ir algunos pesos o centavos por hacer unos descuentos más prolongados, a lo cual no hemos tenido todavía respuesta positiva pero si el municipio de Chihuahua nos hace la petición no tendríamos ningún problema de hacer esta modificación a la ley de ingresos”; expresó la legisladora.

La diputada explicó que la iniciativa debe salir del ayuntamiento porque el Congreso ya aprobó la ley de Ingresos para el 2017 y por ellos mismos no la pueden cambiar, sin embargo, saliendo del municipio la petición, la Comisión de Hacienda en el legislativo si la puede poner a consideración del total de los diputados, detalló.

“Es el ayuntamiento quien la debe aprobar, es una modificación que debiera plantearse en el Cabildo, aprobarse y luego turnarse al Congreso del estado para hacer el respectivo cambio”; puntualizó.

