Trompicados

Por: Francisco Flores Legarda

“No sueñes con ser rico,

sueña con ser la riqueza.”

Jodorowsky

Llegó el viernes 20 de enero y se hizo la oscuridad. La vida de México quedó lacrada por un nombre: Donald Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos. La puesta en acción de sus medidas dirigidas en contra de México: desinversión de la industria automotriz, repatriación de indocumentados y fiscalización de remesas de los mexicanos establecidos en EUA. Son misiles en contra de un país que apenas alcanza crecimiento económico, que está sacudido por la inseguridad.

Los medios entraron en pánico conceptual, sin tener bien a bien las palabras exactas que definan al sujeto que está agitando al mundo, no sólo a México. Haciendo a un lado improperios que en nada ayudan a tener claridad y son un desahogo inútil. Decir que Trump es populista* resulta un epíteto que poco informa pues desde hace tiempo se ha convertido en un insulto socorrido en la disputa política, tan ambiguo como hablar de populismo de derecha o de izquierda; que Trump es demagogo no hay duda, el problema es exhibir el fondo y las consecuencias de su demagogia; se dice de él que es nacionalista. Con la pena, el nacionalismo no ha muerto; racista, esa sí es una calificación certera de Trump que lo hace censurable, a él y a no pocos de quienes lo critican, aunque se muerdan la lengua.

Hay una palabra que le queda como traje a la medida al actual presidente estadounidense: déspota. Durante toda su aparición pública como aspirante, candidato, presidente electo y desde el inicio de su mandato, Trump ha demostrado su disposición a no sujetarse a la ley, ni a respetar acuerdos. Aún antes de asumir la investidura presidencial alteró de facto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Presionó a la industria automotriz de su país para deshonrar su creencia en el libre mercado. Un gobernante dotado de civilidad, de complexión democrática, tendría que empezar por tomar un acuerdo formal para desmantelar el TLCAN. Trump se saltó las trancas y comenzó el retiro de la inversión automotriz estadounidense en México. No sólo eso, amenazó a otras empresas de aumentar la carga impositiva a la importación de sus unidades si no invierten en Estados Unidos.

Es un déspota y el Congreso norteamericano tiene que ponerle límites antes de que sea demasiado tarde. Por su parte la comunidad internacional, no se diga México, se ha tardado en articular una política de contención y denuncia de un gobernante con las ínfulas de grandiosidad que amenaza la paz mundial siempre frágil. De parte de México, sus representantes institucionales están obligados a salir de la zona de pánico, hacer acopio de fortalezas internas y convocar a la solidaridad internacional.

Cierto es que todo gobernante quiere inversiones para su país, procura generar empleos para sus gobernados, el asunto es el cómo. Desde hace tres décadas los Estados Unidos -a través de sus máximos dirigentes políticos- han impulsado el llamado Consenso de Washington con el propósito de extender el libre comercio, aún a costa de la disminución de las soberanías estatales. Ahora resulta que Donald Trump quiere desandar la ruta, el rumbo que su país hasta cierto punto consensó e impuso, junto con Gran Bretaña. Ahora le dice al mundo que así no juega y prefiere tomar los caminos del mercantilismo de los siglos XVI y XVII, caracterizado por el proteccionismo económico. Una definición que pone en predicamento los ingentes esfuerzos dispuestos para sostener el paradigma de la globalización de la economía**. Y aquí que se veía como el gran logro de la tecnocracia cambiar de paradigma.

Desde la perspectiva política hay que entenderlo y difundirlo, Trump es un déspota. Desde el plano de la economía estamos esperando la declaración de los Chicago Boys.

*Acaso fue el Moisés bíblico el primer populista y el Jesús de los evangelios la ampliación universal del populismo mosaico. Será necesario empezar la nominación del populismo con los jacobinos de la Revolución Francesa o nos atenemos con los jóvenes rusos del siglo XIX que propugnaron por la ida al pueblo para redimir a los campesinos. Los “narodniki”, el populismo original por su nombre que se levantó en contra del régimen de los zares. O nos referimos al populismo que fue fructífero académicamente para describir regímenes políticos latinoamericanos del siglo pasado. Por mi parte evito con frecuencia la palabra.

** HABERMAS, JÜRGEN. En la espiral de la tecnocracia. Editorial Trotta. Madrid, 2016. Aunque el planteamiento se centra en Europa, arroja luz de lo que ocurre con la globalización económica. El mundo liberó los intercambios comerciales en su mayor parte sin alterar mayormente el soporte político del Estado nacional de los países dominantes que han logrado mantener su soberanía intacta. El cambio no hizo el mejor de los esfuerzos por crear la superestructura política acorde con la globalización, por ello, agazapado el nacionalismo, ahora se abre de capa, amenaza y manotea desde la persona de Trump.

Salud y larga vida y luchar para vivir.

@profesor_F

