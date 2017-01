NO PAGAREMOS UN SOLO CENTAVO POR EL MURO: CORRAL

– “Proteccionismo ramplón de Trump no nos va a afectar solo a nosotros; también va a empobrecer a Estados Unidos”

– Proyecta gobernador programa de inclusión productiva para aprovechar destrezas de repatriados

Al reiterar que Chihuahua, como México, no pagará un solo centavo por el muro, el gobernador Javier Corral convocó a la República a unirse para dar una muy clara respuesta a las provocaciones de Donald Trump y adelantó que su gobierno proyecta un programa de inclusión productiva, para aprovechar las destrezas y habilidades de los connacionales que sean repatriados.

“(Trump) Hoy ha lanzado una provocación muy directa y ruinosa para la relación bilateral. Hay una hostilidad que tenemos que responder con firmeza y con dignidad. No nos podemos agachar. Agachándonos, nos va peor. Hay que desplegar un activismo internacional entre los gobernadores fronterizos y con nuestros homólogos en los Estados Unidos; pero también, con congresistas, senadores, diputados; alcaldes, intelectuales, derechohumanistas”, indicó el mandatario.

Eso es fundamental, reiteró, porque del otro lado, en Estados Unidos hay sectores muy preocupados y proactivos en la defensa de los derechos humanos de los migrantes.

Luego de presenciar en el H. Congreso del Estado el informe anual del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, a pregunta expresa, Corral aseguró que su gobierno está preparado para defender, recibir y emplear a los paisanos que sean deportados.

“Vamos a lanzar, dentro de proyectos para micro, pequeñas y medianas empresas, un programa de inclusión productiva. Vamos a destinar un recurso dentro de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, para captar a los repatriados voluntarios o forzados y que disponen de habilidades, destrezas y conocimientos aprendidos en Estados Unidos, directores, gerentes con experiencia financiera, de negocios, de comercialización y de tecnología, para orientarlos a que nos compartan ese conocimiento y experiencia para expandir empresas en Chihuahua”..

“El mundo, no es solo los Estados Unidos, no hay por que dejarse amedrentar porque se puede voltear a muchas otras partes”, mencionó Corral. “Este proteccionismo ramplón de Trump no nos va a afectar solo a nosotros; también va a empobrecer a Estados Unidos, porque es un proteccionismo rancio que nunca le ha dado resultados: el que cierra fronteras, se cierra sus oportunidades. No nos asustemos. Hay oportunidad para empezar a desarrollar nuestra propia economía basada en nosotros mismos, para apoyar a pequeños y medianos empresarios, para lanzar créditos y para que nuestras empresas se expandan y produzcan mejores empleos, enfatizó.

En apoyo a los connacionales, el gobernador mencionó haber reactivado un espacio con el Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez. “He planteado una reforma de la Comisión Estatal de Población, para transformarla en un centro de atención al migrante. Haremos una reorganización y un relevo, lo vamos a trasladar a Ciudad Juárez y vamos a generar un acuerdo para que todas las dependencias e instituciones que atienden a migrantes, se concentren en el antiguo edificio de Recaudación de Rentas, ubicado debajo del puente Santa Fe. Queremos que ahí estén concentrados todos los módulos de atención”, puntualizó el gobernador.

Comentarios

comentarios