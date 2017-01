Titulares de cinco organismos dicen “no” a reducción de salarios

Quienes encabezan el TSJ, el TEDF, la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información, ganan más que el jefe de Gobierno.

Funcionarios de cinco órganos de la Ciudad de México negaron reducir su salario como parte de las medidas de austeridad. Dichos servidores públicos tienen, incluso, un sueldo superior al del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Los organismos que tienen tabuladores de sueldos superiores a los del mandatario capitalino son el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral, la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información.

El jefe de Gobierno percibe mensualmente 106 mil 291 pesos brutos; menos impuestos la cantidad se reduce a 73 mil 141 pesos.

Armando Hernández Cruz, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, tiene una percepción mensual de 207 mil 212 pesos; sin impuestos equivale a 141 mil 28 pesos. Éste es uno de los salarios más altos de un organismo en la Ciudad de México.

En otro caso, Mucio Israel Hernández Guerrero, presidente del Instituto de Acceso a la Información (InfoDF), también tiene un salario muy superior al del jefe de Gobierno. Mensualmente percibe 149 mil 800 pesos que, sin impuestos, llega a los 104 mil 911.

Apenas el año pasado, Hernández Guerrero dijo estar dispuesto reducir su salario hasta 20 mil pesos; sin embargo, la medida no se aplicó.

“[Con] 20 mil pesos menos no me voy a hacer rico con el salario que tengo, pero 20 mil pesos menos podría ser un salario decoroso que garantice autonomía y funciones que me permitan vivir y trabajar por la ciudad. Hay que pugnar porque se revise todo el estándar de salario en todos los niveles”, dijo en una entrevista ofrecida el 7 de octubre del 2016 en la Asamblea Legislativa.

Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia, percibe mensualmente 169 mil 302 pesos brutos que, sin impuestos, se reducen a 104 mil 422.

El Tribunal Superior sí se sumó a las medidas impuestas por la Jefatura de Gobierno, pero éstas fueron más en un ámbito administrativo que salarial.

Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), tiene un salario de 119 mil 560 pesos brutos y menos impuestos 83 mil 177 pesos. Este organismo no se ha pronunciado por un programa de austeridad ante el incremento al precio de la gasolina.

Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, percibe mes con mes 122 mil 825 pesos y, menos impuestos, equivale a 85 mil 324 pesos.

Los salarios fueron obtenidos a través de los portales de transparencia de cada uno de los órganos. Hasta el día de ayer, ninguno de los funcionarios había dado a conocer su propio plan de austeridad y si esto incluiría reducir sus salarios y prestaciones como alimentos, gasolina y choferes.

Crónica

Comentarios

comentarios