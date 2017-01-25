Servicios atendidos por bomberos por fuertes vientes

SOSA VERA Y VIALIDAD LOS NOGALES ANUNCIO
RIO COLORADO Y RIO MISOURI LAMINAS SUELTAS
21ª. Y TERRAZAS LAMINAS SUELTAS
MIGUEL SIGALA #1241 ANUNCIO
AV.ZARCO # 1241 ARBOL POR CAER
RIO COLORADO Y RIO AMAPOLAS MAYA SOMBRA
AV.TECNOLOGICO Y AV.HOMERO CRISTAL SUELTO
LUIS L.LEON Y VIALIDAD CH-P ARBOL POR CAER
RIO AROS Y GABINO BARRERA BARDA POR CAER
16 DE SEPT. Y OSCAR FLORES LAMINAS
JULIAN CARRILLO Y 10a ARBOL DERRIBADO
5ª. Y LIBERTAD ANUNCIO
PERIF. DE LA JUVENTUD #604 ANUNCIO
3ª. Y AV.JUAREZ PALMERA
PRIV. DE MINA # 7602 ARBOL
VISTA LA CAMPANA S/N LAMINAS SUELTAS
BUENA VISTA Y PONCE DE LEON TINACO POR CAER
TECNOLOGICO Y BRODWAY ANUNCIO
OCAMPO Y PONCE DE LEON LAMINAS SUELTAS
OCAMPO Y PROGRESO ARBOL
QUINTAS CAROLINAS Y CALERA ARBOL
49ª. Y ALDAMA LAMINAS SUELTAS
UNIVERSIDAD Y DIVISION DEL NORTE ARBOL
CALZA VIEJA Y DEL PASTOR ARBOL
PACHECO Y JJ CALVO PORTON DERRIBADO
TECNOLOGICO Y HOMERO ESTRUCTURA DE TECHO
PRIV. 2 DE ABRIL # 2613 ARBOL
AV JUAREZ Y 27a LAMINAS SUELTAS
26ª # 4610 LAMINAS SUELTAS
AV.MIRADOR Y CUAHUTEMOC ARBOL
INDEPENDENCIA Y PROGRESO CRISTAL SUELTO
92ª Y PEDRO DE OLIVAS ARBOL
TECNOLOGICO Y MIGUEL DE CERVANTES ANUNCIO
ACEQUIA MADRE Y BOULEVAR STA.MONICA POSTE DE ALUMBRADO
13 ½ Y URQUIDI ANTENA PARABOLICA
CARBONEL Y REP.DOMINICANA LAMINAS SUELTAS
TECNOLOGICO Y MIGUEL DE CERVANTES ANUNCIO
20 DE NOVIEMBRE Y 32a LAMINAS SUELTAS
RIO DE JANEIRO # 200 ANUNCIO
SAN SALVADOR Y 4a LAMINAS SUELTAS
FELIPE ANGELES Y 24a LAMINAS SUELTAS
SOSA VERA Y DOVSTOYEVSKI ANUNCIO
ALLENDE Y 8a POSTE DE ALUMBRADO
REP. DE CUBA Y LILAS ARBOL
ATENAS # 1411 LAMINAS SUELTAS
16 DE SEPT. Y PASCUAL OROZCO ARBOL
EMILIO CARRANZA Y VENUSTIANO CARRANZA CANALETA SUELTA
MIGUELITOS Y GIRASOLES ARBOL
DIANA LAURA # 825 LAMINAS SUELTAS
INDUSTRIAS Y DOVSTOYEVSKI LAMINAS SUELTAS
VIALIDAD SACRAMENTO Y DEL ANGEL ANUNCIO
TECNOLOGICO Y PRIV.ALTAMIRANO LAMPARA PÓR CAER
VIALIDAD SACRAMENTO Y TECNOLOGICO LAMINAS SUELTAS
21ª Y ESCORZA LAMINAS SUELTAS
41ª Y ALDAMA LAMINAS SUELTAS
ORTIZ MENA Y PRESA EL GRANERO LONA DE ANUNCIO
PASEOS DE DELICIOAS Y COLON ANUNCIO
UNIVERSIDAD Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ ANUNCIO
DE LA JUVENTUD Y EGIPTO POSTE DE ALUMBRADO
SABINO Y LERDO DE TEJADA ARBOL
H.COLEGIO MILITAR Y FUNDIDORES ARBOL
ISLA ROBINSON E ISLA VIRGENES POSTE
TECNOLOGICO Y MIGUEL DE CERVANTES POSTE
GARCIA CONDE Y UNIVERSIDAD ARBOL
Servicios atendidos por bomberos por fuertes vientes
SOSA VERA Y VIALIDAD LOS NOGALES ANUNCIO