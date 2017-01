Por cuatro mdd, la demanda de El Potrillo a Luis Miguel

Alejandro Fernández asegura que El Sol tomó el anticipo de una serie de conciertos; sin embargo los canceló sin dar mayores explicaciones

Cuatro millones de dólares. Esa es la cantidad por la que el cantante Alejandro Fernández y su representante artístico, presentaron una demanda contra del también intérprete Luis Miguel, tras la cancelación de una serie de conciertos que tenían planeado realizar en conjunto entre abril y noviembre del 2016.

De acuerdo con reportes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), El Potrillo declaró ante el ministerio público que ese dinero se lo dio como parte de un anticipo para las presentaciones que tendrían en diferentes localidades del país.

Sin embargo, explicó en la denuncia, Luis Miguel decidió cancelar los conciertos y se quedó con el efectivo que le habían dado por adelantado, sin mayores explicaciones.

“Después de un año y medio de grandes esfuerzos por parte mía y de mi equipo de trabajo por darle a nuestro público una gran gira, lamentablemente no pudimos llegar a ningún acuerdo”, explicó sobre las cancelaciones el hijo de Vicente Fernández a través de un comunicado emitido por su agencia, Star Productions.

Fue así que la querella se inició en la Fiscalía para Asuntos Especiales apenas hace unos días, bajo el número de expediente CI-FAE/B/UI-3C/D/19/01-2017.

Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público decidió citar a El Sol en calidad de “probable responsable”, hoy en las instalaciones centrales de la dependencia, ubicadas en la colonia Doctores.

“Se cita para que el miércoles 25 de enero del 2017 comparezca en calidad de imputado ante la suscrita Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad B1 de la Agencia B, con identificación oficial con fotografía y en compañía de su abogado”, escribió en el citatorio la ministerio público Daniela Beatriz Hernández Díaz.

El citatorio fue dirigido a Luis Miguel Gallego Basteri, cuyo domicilio legal se ubica en la colonia Nueva Anzures de la delegación Miguel Hidalgo.

Aunque se trata de una orden ministerial, el cantante podría no atenderla y no presentarse este miércoles, pero de no acudir, el MP tiene la posibilidad de girar un segundo citatorio. Sin embargo, en una tercera ocasión, la autoridad tiene la facultad de solicitar una orden de aprehensión a un juez.

Hasta el momento, sólo Alejandro Fernández se ha referido al tema.

En el comunicado que emitió ayer su agencia de representaciones dijo que aunque ya se había dado el anticipo, nunca se concretaron las presentaciones. “El tiempo siguió transcurriendo sin que se elaboraran ni firmaran los contratos, a pesar de tanto tiempo”, explicó.

Ante la falta de respuesta de Luismi, dijo, ““nos vimos en la necesidad de presentar un procedimiento legal en el que se hacen del conocimiento de la autoridad, una serie de hechos relacionados con las negociaciones iniciales de la citada gira”.

El 2015 y 2016 fueron de los peores años para el intérprete de “No culpes a la noche”, en marzo canceló cuatro conciertos en el Auditorio Nacional, dos de los cuales fueron suspendidos ya iniciados. Además de que se extendieron una serie de rumores que indicaban que el cantante estaba perdiendo el oído, por lo que su carrera estaba en riesgo.

La Razón

Comentarios

comentarios