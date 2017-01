Brady no esconde amistad con Trump

Tom Brady se ha abierto un poco en su amistad con el presidente Donald Trump.

La noche antes de su discurso del viernes, al que asistió el propietario de los Patriotas Robert Kraft, Trump mencionó que Brady había llamado para felicitarlo.

Cuando se le cuestionó a Brady si llamó al republicano, el mariscal de Patriotas le dijo a la estación de radio de Boston WEEI-FM que le he llamado en el pasado.

“A veces me llama, a veces lo llamo”.

Brady dijo que Trump es alguien a quien conoce desde hace 16 años y no ve por qué su relación es “algo tan grande”.

Los Patriotas enfrentarán a los Halcones de Atlanta en el Super Bowl 51.

Crónica

Comentarios

comentarios