El Tuca explotó contra la Femexfut

Y es que antes el dinero ingresado por tarjetas amarillas era para la formación de árbitros, algo que ya no se hace, puesto que no hay necesidad con el sueldo que ganan.

Ferretti crítico a los delanteros que fingen faltas dentro del área.

Ante el mal arbitraje que se vive en el futbol mexicano, el entrenador de Tigres, Ricardo Ferretti, le echó la culpa a la Federación Mexicana de Futbol, ya que si un jugador finge y reclama es a causa del Reglamento de Sanciones, no del árbitro.

Y es que antes el dinero ingresado por tarjetas amarillas era para la formación de árbitros, algo que ya no se hace, puesto que no hay necesidad con el sueldo que ganan, sin embargo, las reglas siguen siendo las mismas.

Si un jugador viene, cuesta lo que cuesta, y está siendo suspendido a cada rato por reclamar y fingir, ¿qué culpa tiene el árbitro? Sí tiene culpa la Federación, que permite las 5 tarjetas, y si me porto bien dos partidos, me quitan tarjetas. Antes entendía que la cantidad de dinero que ingresaba a la Federación era para ayudar a la formación de árbitros, hoy la Federación tiene una cantidad de dinero impresionante, y no hay necesidad.

Hoy los árbitros ganan 10 veces más que hace 20 años pero las reglas son las mismas, si queremos un mejor futbol tenemos que erradicar esta vaca lechera y les damos a todos los jugadores para hacer sus artimañas para impedir un mejor futbol, pero no entienden, no quieren”, señaló.

El Tuca también criticó a los jugadores que fingen faltas, ya que consideró es un gran problema y el día que erradiquen esto, el trabajo arbitral será mejor,

“No es que sea a favor de Tigres o de equis equipo, muchas veces se da esta situación de que el árbitro no marca ciertas jugadas porque en este partido fingen dos, tres faltas dentro del área y ya es un problema tremendo. El día que erradiquemos esto todo va a fluir mucho mejor… Nosotros podríamos beneficiar a que los árbitros tomen mejores decisiones si les damos esta posibilidad y que los jugadores dejemos de mariconada’”, finalizó.

Mediotiempo

Comentarios

comentarios