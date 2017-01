Con 200 diputados menos y 25% de ajuste salarial a funcionarios evitan el gasolinazo: Conatram

La semana pasada, el PRI en la Cámara de Diputados presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para eliminar 100 diputados plurinominales, como una medida para ahorrar presupuesto. Sin embargo, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) exigió que se quiten los 200 legisladores de representación proporcional. Eso generaría un ahorro mensual por más de 29 millones de pesos. Además, si México está en “una situación económica muy difícil” y hay más de 50 millones de personas en situación de pobreza, ¿por qué los funcionarios públicos tienen esos “sueldos vergonzosos?”, cuestionó su líder Elías Dip Ramé. Erradicar la corrupción y ajustar los lujos de la clase política eran la alternativa al gasolinazo, expuso en entrevista.

El Gobierno federal tiene en sus manos la alternativa para no afectar a millones de mexicanos con el gasolinazo, todo es cuestión de que la clase política tenga voluntad para vivir con menos lujos, que sea más honesta y que se eliminen los 200 diputados plurinominales en la Cámara de Diputados, qué básicamente no aportan nada, así lo sugiere el líder de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Elías Dip Ramé.

Además de la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a petición del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los efectos del aumento al precio de las gasolinas y diésel son el otro lastre que cargan los mexicanos, quienes siguen con protestas 20 días después del incremento de entre 15 y 20 por ciento a las gasolinas.

Uno de los golpes va al costo del traslado de productos, el cual se traspasa al precio final. La Conatram, que transporta alrededor del 40 por ciento de los bienes a nivel nacional, expuso en un desplegado que el Gobierno federal podría dejar de recaudar más de 280 mil millones de pesos mediante impuestos, incluyendo el gravamen a combustibles, obteniendo recursos de dos formas alternativas: erradicar la corrupción y reducir un 25 por ciento el salario a los funcionarios públicos de todos los niveles.

La noche del jueves 5 de enero, el Presidente Enrique Peña Nieto cuestionó en cadena nacional “¿Qué hubieran hecho ustedes?” para enfrentar el gasto adicional por 220 mil millones de pesos que implicaba el subsidio a las gasolinas aplicado desde años antes. Su administración, dijo, eliminó el precio artificial al liberarlo al comportamiento del mercado internacional; previamente anunció un recorte al gasto del Gobierno por casi 190 mil millones de pesos; eliminó 20 mil plazas laborales y, además, redujo 10 por ciento la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales.

No obstante, en entrevista con SinEmbargo, Elías Dip Ramé, le respondió con medidas de mayor peso empezando con combatir la impunidad y corrupción a nivel nacional. De acuerdo con la organización México, ¿Cómo Vamos?, la corrupción arranca 342 mil millones de pesos al año, casi el doble del ajuste al gasto público.

Dip pidió eliminar a los diputados plurinominales que ya no tienen razón de existir y “solo levantan el dedo” para aprobar dictámenes “al vapor”. Si se considera que los diputados reciben por sueldo más de 148 mil pesos al mes, erradicar a los 200 de representación proporcional implicaría un ahorro por 29 millones 675 mil pesos al mes.

Sugirió despedir de una vez a los partidos políticos pequeños como el Partido del Trabajo (PT) o Encuentro Social (PES); ajustar un 80 por ciento los gastos en campañas políticas; aplicar los estándares internacionales de pesos y dimensiones en los camiones, lo que permitiría ahorros en mantenimiento de carreteras, y recuperar los millonarios desfalcos de ex Gobernadores.

Tan solo este mes, la Procuraduría General de la República (PGR) terminó de regresarle al Gobierno de Veracruz 421 millones 621 mil pesos que forman parte del desvío de recursos del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, actualmente prófugo.

“Ahí están los recursos que requerimos. ¿Por qué tienen que estar sangrando a la sociedad vía gasolina, IEPS (Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios) e IVA (Impuesto al Valor Agregado)? Estamos de acuerdo en que la moneda ha perdido valor y que el barril de petróleo ha aumentado. No podemos ser ajenos, pero eso no justifica el IEPS y el IVA a esos productos”, aseguró Dip Ramé.

LA CORRUPCIÓN Y EL LUJO

La “corrupción” es más que un simple término: se roba 14% del ingreso de cada hogar mexicano

Para la Conatram, la corrupción e impunidad son el problema “número uno”. De no erradicarse, expuso en el desplegado, la sociedad seguirá lamentando delitos como fraudes, peculado, extorsiones, secuestro, violaciones y asesinato.

–¿Cómo afecta la corrupción a la industria del transporte? –se preguntó a Dip Ramé.

–La corrupción en general, no solo en el transporte. Simplemente las licitaciones públicas [para asignar obras]. Las que pudieran costar 500 millones de pesos, por los moches de 20 o 30 por ciento se van a 700 u 800 millones de pesos. Al quitarles parte del valor en cuanto a costo-costo, esas obras son de mala calidad.

Por ejemplo, hace un año en San Luis Potosí, el Presidente Enrique Peña Nieto fue a inaugurar un Anillo Periférico. Denuncié hace siete meses ante el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que la obra estaba mal hecha, mal terminada y algunos puentes estaban en riesgo de derrumbarse e inclusive ya se prohibía que los camiones y tráilers pasaran porque se podían caer. Algunos puentes se empezaron a desmoronar, pero no se hizo absolutamente nada a pesar de que tenían una póliza de garantía por un año.

En el área de compras de medicamentos –añadió– Federación, estados y municipios gastan miles de millones de pesos con trampas que hacen al erario público con costos que van hasta de 500 a 600 pesos por arriba de su valor y nadie los cuestiona.

–La corrupción también permite delitos…

–Tenemos un robo de cinco o seis tráileres a diario en todo el país y también de camiones chicos. Ya es un problema al grado que muchas compañías de seguros ya dejaron de brindarnos servicios. ¿Quién nos va a asegurar? Por otro lado, incrementaron los costos de la póliza de seguros, algunos hasta 100 por ciento, y subieron el deducible altamente de un 5 o 10 por ciento a un 20 por ciento [cuanto más alto es el deducible menor es el pago al asegurado por una póliza de seguros].

El segundo eje de la Conatram expone que el Gobierno federal podría dejar de recaudar más de 280 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante la reducción de los sueldos de todos los funcionarios públicos federales de primer y segundo nivel en un 25 por ciento, así como quitar toda clase de prestaciones no contempladas en la Ley Federal que muchas veces son superiores al salario como, bonos, vehículos, gasolina, teléfonos celulares, viáticos, boletos de avión en primera clase, renta y uso de aviones privados.

–Decía que los Diputados están controlados por ‘apapachamientos’ vía bonos. ¿Qué otras acciones han abonado a la impunidad?

–Los diputados están felices con 300 o 400 mil pesos al mes, con viajes de paseo por todo el mundo, boletos de primera clase. Que viajen como cualquier ciudadano. Es ofensivo. Si estamos en una situación económica muy difícil y tenemos más de 50 millones de personas en situación de pobreza, es una mentada de madre que los ministros de la Suprema Corte de Justicia y funcionarios del Instituto Nacional Electoral tengan sueldos de 400 mil pesos y 600 mil pesos. ¿Cuál es la distinción entre ellos?, ¿por qué esos sueldos vergonzosos?

La semana pasada el PRI en la Cámara de Diputados presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para eliminar 100 diputados plurinominales de los 200 existentes.

–En el caso de que quiten 100 diputados está bien, pero sería mejor que quitaran los 200. Más bien quieren guardar a algunos para tener en el Congreso a los que por elecciones jamás ganarán, pero son quienes controlan dentro.

¿Qué decir de los Congresos? –continuó Elías Dip–. Los diputados en su mayoría están controlados por los gobernadores por una serie de dádivas y apapachamientos, de bonos, y de recursos fuera de nómina para que les aprueben presupuestos y cuentas públicas.

Ya no se justifica por ningún motivo que existan diputados plurinominales [200 diputados de los 500 en total]. Se establecieron hace años cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía el carro completo, es decir, de 300 diputados, todos eran tricolor. Fue la época en que [Jesús] Reyes Heroles presentó al Gobierno federal la modificación para que existieran para que las partes minoritarias tuvieran una representación en el Congreso, pero hoy ya no hay necesidad. ¿Cuánto nos cuestan 200 diputados y el personal que ocupan? El único trabajo que hacen es levantar el dedo o poner la huella. Observemos los dictámenes que se aprueban al vapor, las Comisiones del [Congreso] con 20 o 30 diputados con ausencia del 80 por ciento. Para qué tanto Diputado y Senador que nos cuestan tanto.

Además, los partidos pequeños que no cumplan con un mínimo del 5 por ciento de la votación del electorado que pierdan su registro. Se juntan en alianzas para no perderlo. No tenemos por qué sostener eso.

Por otro lado, ¿qué hay de los gobernadores que salieron con desfalcos archimillonarios? Nos están entreteniendo con un cheque de 171 millones de pesos que el Procurador [Raúl Cervantes] le entregó [este mes] al Gobernador de Veracruz [Miguel Ángel Yunes, como parte del total de 421 millones]. Por algo se empieza, pero esa cantidad es ridícula por completo.

El año pasado, se destaparon casos de desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito de ex gobernadores, como Duarte de Ochoa; Guillermo Padrés Elías (Sonora); César Duarte (Chihuahua); Roberto Borge (Quintana Roo), entre otros.

–El segundo eje que usted menciona para responderle al Presidente es la cuestión de reducir sueldos de todos los funcionarios. La Conatram da la cifra de 25 por ciento. Las propuestas que se han dado hasta el momento no superan el 10 por ciento. ¿Cree que el 25 por ciento es más representativo?

–No podemos atenernos única y exclusivamente a la reducción de salarios, ya sea de los funcionarios de primero o segundo nivel. Nos tenemos que ir a todo el gasto que se hace en campañas políticas y que el INE y la PGR tienen la obligación de cuidar, pero no hacen nada.

El domingo, el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció una disminución del 30, 20 y 10 por ciento de los sueldos del Gobernador, mandos superiores y medios del gobierno estatal respectivamente. Así como una reducción de escoltas y choferes de los mandos superiores y cancelarlos a mandos medios. La medida se suma a otras anunciadas en otros estados como Jalisco, cuyo mandatario informó que no habrá aumento a los salarios de los funcionarios de primer nivel y que se reducirá a la mitad el presupuesto destinado para el combustible para el uso de las unidades automotrices al servicio de la administración estatal.

–Otra medida que la Conatram expone es que los funcionarios reciban atención médica en el IMSS e ISSSTE. ¿La clase política tendrá la actitud para aceptarlo?

–Si no les gusta, pues como ganan muchos recursos que vayan con médicos particulares. Estamos conscientes de que el apretón tiene que ser de todos. No solo esas rebajas que se han visto esporádicamente en algunos gobernadores, porque no tienen sustento ni se miden realmente los beneficios.

–Finalmente, usted menciona que el gasto en mantenimiento carretero es excesivo, por lo que reduciendo las toneladas de carga se generarían ahorros importantes. En el país, como en ningún otro lugar en el mundo, los camiones de carga circulan hasta con 100 toneladas.

–La autopista México-Querétaro toda la vida está en reparación y el libramiento de Querétaro van dos veces que se hace. Eso genera tráfico. El Secretario de Comunicaciones y Transportes no ve la realidad del problema y el exceso de peso de los camiones en las carreteras las tiene destruidas. Cuántos millones de pesos se pueden ahorrar [en mantenimiento]. Deberían ver los ejemplos de países ordenados donde circulan camiones con 24 toneladas, la cifra autorizada. ¿Por qué tienen que estar protegiendo a las cinco o diez macroempresas, si muchas son extrajeras? Provocan accidentes diarios y muertes.

El viernes 13 de enero, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y líderes empresariales de la construcción y de los sectores del transporte terrestre, marítimo y aéreo, se reunieron y firmaron un acuerdo para expresar su “solidaridad” en apoyo y fortalecimiento de la economía nacional y la estabilidad social.

Sin embargo, la Conatram no lo firmó porque, aseguró su líder, “porque no se ajusta a la realidad de lo que requiere el país; es un sueño y ya queremos despertar”.

En su discurso, Ruiz Esparza expuso que “si el mundo nos ve progresando con una fuerza de trabajo creativa, productiva y capaz, tendremos más inversión, como la que estamos teniendo, más turismo y más movimiento de la economía”.

Otras cámaras acordaron firmar, entre ellas, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT).

“El documento hablaba de la unidad y del apoyo para que el país salga adelante. En eso estamos de acuerdo, en lo que no lo hacemos público en el desplegado”, concluyó Elía Dip.

